Alistan aval sin cambios de ley contra el huachicol fiscal

La estrategia para agregar un nuevo mecanismo al combate del huachicol fiscal, que incluye la retención de la mercancía y mutas con hasta el 100% del valor del petróleo, gasolinas, diesel o gas que pretendan introducir al país con engaños para evadir el monto real de impuestos que corresponden, está en la antesala de su nacimiento, porque comisiones del Senado plantean avalarla en los términos aprobados por la Cámara de Diputados.

Este martes, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado sesionan para aprobar el dictamen de la reforma a la Ley Aduanera, para disponer que “cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, las autoridades aduaneras iniciarán de oficio el ejercicio de las facultades de comprobación”.

La reforma a la Ley Aduanera fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y esta misma semana la avalará el Senado, a fin de que se aplique a partir del 1 de enero, junto con el paquete económico del próximo año.

La reforma establece dos procedimientos similares para que los dueños de empresas que importen hidrocarburos y petrolíferos puedan comprobar los pagos correspondientes de impuestos para que recuperen la mercancía.

“Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 20% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, las personas interesadas podrán, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento administrativo, solicitar la sustitución del embargo precautorio”, dispone la reforma.

Precisa que podrán hacerlo “mediante la presentación de un depósito en efectivo, conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades aduaneras competentes, por un monto equivalente a las contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares referido en los citados artículos”.

El dictamen que se distribuyó ayer a los integrantes de ambas comisiones dice que con esta reforma “se fortalecerán las capacidades de las autoridades aduaneras para detectar y combatir prácticas de subvaluación, sin menoscabo de los principios de legalidad y seguridad jurídica que rigen todo acto de autoridad, pues cualquier determinación relacionada con el valor de las mercancías y cualquier medida precautoria, deberá encontrarse sustentada en los supuestos, procedimientos y métodos previstos en la legislación”.

Destaca que tiene el objetivo de “prevenir y combatir la subvaluación de mercancías a través del fortalecimiento de la capacidad de la autoridad aduanera, eliminando los límites que actualmente restringen el embargo precautorio y vinculando su procedencia con parámetros objetivos de riesgo, al análisis de las circunstancias particulares de cada operación y a la aplicación de los métodos de valoración previstos por la propia norma, sin la necesidad de aumentar ni crear nuevas contribuciones y otras cargas fiscales para la ciudadanía”.

Destaca que “resulta necesario fortalecer y actualizar los mecanismos de control aduanero ante la evolución y creciente complejidad de las operaciones de comercio exterior frente a prácticas que pueden generar distorsiones en el valor de las mercancías importadas.

“Es en este contexto que se busca dotar a las autoridades de herramientas más eficaces que protejan el interés fiscal, para fortalecer la industria nacional, contribuir al desarrollo económico del país, robusteciendo los instrumentos de control aduanero y la protección del interés fiscal, observando los principios de legalidad y seguridad jurídica”, precisa.