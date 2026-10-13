Avanza Ley de Ingresos 2027: oposición advierte que dará pelea en el Pleno

Con una sola reserva aprobada para ajustar las reglas fiscales aplicables a los fideicomisos de inversión inmobiliaria y con la oposición dispuesta a trasladar al Pleno sus exigencias contra el huachicol fiscal, las grandes factureras y el costo de los combustibles, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que prevé captar 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Aunque Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anticiparon que presentarán reservas durante la discusión en el Pleno, al cuestionar el endeudamiento, la falta de recursos para infraestructura y los mecanismos que se incorporan en el Proyecto presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la evasión fiscal, además de advertir que las nuevas disposiciones contra el huachicol fiscal deben alcanzar a toda la red que participa en el fraude, incluidas las grandes empresas que emiten facturas falsas.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió que la iniciativa busca fortalecer los ingresos públicos sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales existentes, mediante una mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión y la elusión fiscal.

El proyecto estima ingresos tributarios por seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos, una recaudación federal participable de cinco billones 722 mil 752 millones y un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos. Para el endeudamiento externo del Gobierno federal se establece un monto de hasta 13 mil 500 millones de dólares.

Entre las medidas incorporadas. precisó el legislador morenista, destacael endurecimiento de las disposiciones contra el huachicol fiscal, "al establecer el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por diferencias no justificadas entre la adquisición y la enajenación de combustibles automotrices y fósiles, incluidas gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución"..

También se plantea modificar el tratamiento fiscal de las librerías para aplicar la tasa cero del IVA a la enajenación de libros, periódicos y revistas, actualizar disposiciones relacionadas con las bolsas de nicotina e incorporar un estímulo fiscal para las ganancias derivadas de la venta de acciones en ofertas públicas iniciales, con una tasa de 10 por ciento.

En el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se propone una opción para que personas físicas y morales paguen el IVA a una tasa definitiva de siete por ciento, sin acreditamiento del impuesto.

Además, se ajusta la tasa de retención sobre intereses, de 0.90 a 0.68 por ciento, medida que fue presentada durante la discusión como un beneficio para los ahorradores.

PAN: COMBATIR EL HUACHICOL NO BASTA SI NO SE CASTIGA A TODA LA RED

Al fijar la postura del PAN, el diputado Federico Döring reconoció la conducción de Carol Antonio Altamirano, pero anunció el voto en contra de su bancada y adelantó que insistirán en modificar el dictamen en el Pleno, para evitar el daño económico a los “turisteros” del Caribe Mexicano, al cuestionar la homologación en el cobro de uso de suelo en playas de Quintana Roo, y en Mazatlán, para dejar el pago en 199 pesos el metro cuadrado, como ocurrió el lunes, durante la aprobación de la Ley de Derechos, y que, a su parecer, reduce el porcentaje para la promoción turística.

Dijo que se aprobó esta medida impositiva “en unas playas afectadas por sargazo”, y para una industria turística que ha perdido “seis mil millones de pesos por ese sargazo”

Agregó que “a pesar de que el oficialismo se excusa diciendo que se trata para destinarlos a recursos a la Defensa, no nos engaña. Es para los negocitos de los hijos de el expresidente, el Tren Maya y el Interoceánico”.

En el mismo tono, el PRI, en voz del diputado Jericó Abrahamo Masso, aseguró que se coincide en la necesidad de combatir el huachicol fiscal y las factureras, pero pidió que las medidas “no se conviertan en una carga adicional para contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

“Hoy con la tasa del 55.7 por ciento de informalidad del 2023 al 2026. Algo se está haciendo mal (…) vayamos a combatir el huachicol, vayamos a combatir a los factureros pero (a las grandes empresas) se les están reduciendo sus deducibilidad y facturación. Démosle apoyos a los micro empresarios. Porque al final, el SAT sabe quiénes son los generadores de facturas falsas”, sentenció.

Detrás de las redes del huachicol fiscal existe un boquete recaudatorio que priva al Estado de recursos para medicamentos, insumos médicos y programas sociales, reprochó por su parte la emecista, Patricia Flores. Y a pesar de reconocer que el oficialismo tiene mayoría para sacar adelante el paquete, sostuvo que dejarán constancia en el Pleno, de sus inconformidades.

“El combate al huachicol fiscal debe alcanzar a quienes financiaron, ejecutaron y protegieron las operaciones, además de garantizar la recuperación del dinero defraudado”, remachó.

“Se quejan, se quejan, pero no propone nada más. Estamos teniendo una deuda pública histórica”, exclamó en su turno José Antonio López del Partido del Trabajo, al defender el gasto público en salud e infraestructura. Incluso pidió a la oposición no prolongar las intervenciones durante la discusión en el Pleno.

“ Qué más necesitan ustedes? Ojalá y que no nos torturen con largas horas escucharlos (…) ya los escuchamos la semana pasada, no nos torturen más”, dijo.

Una sola reserva prosperó

Durante la discusión en lo particular, la única reserva aprobada fue presentada por el diputado del PVEM Ernesto Núñez Aguilar, para adicionar una fracción XXI al artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación.

La modificación ajusta la aplicación del porcentaje mínimo de distribución de resultados fiscales de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos como FIBRAS, que deben distribuir al menos una vez al año 95 por ciento de sus resultados fiscales.

El resto de las propuestas de modificación, incluidas dos del PAN para establecer estímulos a los combustibles y etiquetar recursos del endeudamiento para apoyar el proyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, impulsado, fueron desechadas.

En votación general se emitieron 28 votos a favor; ocho en contra, de la oposición, y cero abstenciones. Sin embargo, en la votación en lo particular, la votación en contra aumento a 11 votos. 26 a favor de Morena, PT y Partido Verde

Con ello, el dictamen quedó listo para ser enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que sea turnado para su discusión y eventual aprobación. en el Pleno de San Lázaro.

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