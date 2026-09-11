Realiza Martí Batres recorrido en Puebla y resalta la apertura de 10 nuevos consultorios

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó cuatro consultorios de Atención Familiar, ubicados en centros de trabajo: San Roque, Golfo Centro del SAT, así como los ubicados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Puebla y en la SEP estatal.

En las inmediaciones del Consultorio de Atención Familiar (CAF) de la Unidad Habitacional FOVISSSTE San Roque, Batres Guadarrama destacó que en Puebla, el ISSSTE puso en marcha 10 consultorios que no están en la capital poblana, en cumplimiento con la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mejorar los servicios de salud en México.

¿Dónde están ubicados? En Pantepec, en Tepango de Rodríguez, en Tecomatlán, en Ayotoxco de Guerrero, en Tehuitzingo, en Zoquitlán, en Eloxochitlán, en Santa Inés Ahuatempan, en San Jerónimo Xayacatlán y en Ixtacamaxtitlán. En estos 10 lugares que son la periferia, no están aquí en la capital, están en puntos lejanos, pusimos nuevos consultorios. Les llamamos consultorios ISSSTE y se conectan con la estrategia que trae la Presidenta de hacer muchos consultorios por el país”, explicó.

Estos consultorios ISSSTE, explicó, tienen el objetivo de prevenir y un incremento en las áreas de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel.

Las salas de urgencias están destinadas básicamente para atender qué tipo de temas, infartos, embolias, atropellados, choques en la carretera, en fin. Pero cuando una persona tiene un dolor de cabeza, ya se tomó el paracetamol, ibuprofeno y todo, y no le baja el dolor, pues se va a la sala de urgencias, no se espera que le den cita en 15 días, entonces estamos proliferando los consultorios para que la gente pueda atender también las llamadas urgencias sentidas”.

Batres Guadarrama destacó que el Instituto en Puebla registra 98 por ciento de abasto de medicamentos, se incorporaron 37 especialistas este año y se entregaron 66 camas eléctricas y camillas radiotransparentes.