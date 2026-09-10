Secretaria general de ONU Turismo visita Omitlán de Juárez, Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, recibió a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, con quien dialogó sobre los avances de la entidad en materia turística y el impacto que el desarrollo de esta actividad ha generado en las comunidades.

Durante su visita, la funcionaria internacional recorrió el centro histórico de Omitlán de Juárez, municipio que en 2023 recibió el distintivo Best Tourism Villages, otorgado por ONU Turismo, en reconocimiento a su modelo de turismo rural y comunitario.

Acompañada por la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, Al Nowais conoció distintas expresiones culturales y tradiciones de la región, entre ellas la Danza del Maíz y la Danza del Elote, además de participar en actividades que muestran el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.

Quintanar Gómez destacó que la presencia de la secretaria general de ONU Turismo representa una oportunidad para mostrar a nivel internacional los proyectos desarrollados de manera conjunta con las comunidades.

“Esta visita diplomática representa una oportunidad para mostrar al mundo el trabajo que Hidalgo ha desarrollado de la mano de sus comunidades”, afirmó.

Durante el recorrido por la zona conocida como Corazón de las Cañadas, prestadores de servicios turísticos y cocineras tradicionales presentaron proyectos que han contribuido a consolidar a Omitlán como un referente nacional de turismo rural.

El gobierno estatal resaltó que el modelo turístico implementado en el municipio combina la participación comunitaria, la conservación de las tradiciones, la gastronomía y el aprovechamiento responsable del patrimonio natural.

La visita, señaló la administración estatal, fortalece la proyección internacional de Hidalgo y confirma que el turismo sostenible puede convertirse en una herramienta para generar desarrollo económico y bienestar, al tiempo que preserva la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades.