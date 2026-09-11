Durazo asegura agua para los próximos 30 años con Plan Hídrico Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone impulsar el Plan Hídrico Sonora 2023-2053, una estrategia que plantea un futuro donde las familias sonorenses cuenten con agua durante los próximos 30 años.

El objetivo del Plan Hídrico Sonora es que ninguna comunidad vea limitado su futuro por falta de agua y que el estado de Sonora cuente con la infraestructura adecuada y necesaria para sostener el crecimiento de sus ciudades.

En el presente año, las inversiones en tecnificación, en Sonora, han aumentado de manera considerable. Se han invertido 12 mil 861 millones de pesos para la modernización y equipamiento de distritos de riego agrícola, incluyendo trabajos en presas.

A esto se le suman 2 mil 586 millones de pesos destinados para el fortalecimiento de organismos operadores y a la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento. Además, en Hermosillo, también se construyó nueva infraestructura hídrica para incorporar 500 litros adicionales de agua por segundo, y fortalecer el suministro ante las necesidades presentes y futuras de la capital.

El mandatario de Sonora también ha puesto como prioridad llevar agua incluso a las comunidades que, históricamente, han sido rezagadas.

“El agua no puede seguir siendo una preocupación que pase de padres a hijos. Con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, estamos construyendo hoy la infraestructura que Sonora necesitará durante las próximas tres décadas”, subrayó.