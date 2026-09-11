La transformación educativa avanza con más y nuevas oportunidades para la juventud: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, confirmó que la trasformación educativa sigue avanzando con acciones que generan mejores condiciones para que los jóvenes permanezcan en las aulas y así garantizar el derecho a la educación.

En el evento “Honestidad y Transformación”, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacó que en el estado de Chiapas la estrategia educativa también contempla una ampliación de oportunidades para las y los jóvenes,

Como parte de dicha estrategia, se cuenta con la incorporación de 31 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza y la apertura de 25 nuevos Telebachilleratos comunitarios.

Mario Delgado también subrayó el compromiso que el Gobierno de México tiene con más de 800 mil estudiantes chiapanecos, los cuales han sido valorados como parte de las acciones de salud y educación, la cual coloca a los mismos en el centro de la transformación.