Sheinbaum critica reunión de Fox con 'Alito' de cara al 2027; “van de regreso a la corrupción"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la reciente reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, Alito, al considerar que el acercamiento entre ambos representa una regresión a las prácticas políticas del pasado y, particularmente, a la corrupción.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre, Sheinbaum ironizó sobre la aparente cercanía de Fox con el PRI y lanzó una dura crítica contra la alianza que comienza a perfilarse rumbo a las elecciones de 2027.

Ahora hasta se pone corbata roja, va a ver a Alito. Ahí la llevan, ese es el camino, de retorno a la corrupción. Mientras sigan ofreciendo eso, está bien”, señaló la mandataria.

No es una nueva alianza: Sheinbaum

La jefa de Estado sostuvo que la alianza entre el PRI y el PAN no es nueva, pues, afirmó, el denominado PRIANISMO ha estado presente desde el inicio del periodo neoliberal en México.

Bajo esta premisa la primera presidenta del país reiteró que el encuentro entre Vicente Fox y Alejandro Moreno no representa una nueva fórmula política, sino la continuidad de una alianza que, dijo, ya ha sido conocida por los mexicanos.

“Desde el inicio del periodo neoliberal el PRIANISMO siempre ha estado”, sostuvo la presidenta, quien además destacó que, de acuerdo con las encuestas que mencionó durante su conferencia, el PRI y el PAN se encuentran por debajo de Morena en aprobación ciudadana.

La mandataria también cuestionó que, ante los bajos niveles de respaldo electoral de ambos partidos, la oposición recurra nuevamente a personajes de administraciones anteriores para tratar de recuperar terreno rumbo a los próximos procesos electorales.

Aunado a lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, recordó las críticas que Vicente Fox realizó contra el PRI antes de la elección y contrastó aquellas declaraciones con su reciente acercamiento a Alejandro Moreno.

Vi videos de cómo se refería al PRI antes de la elección y ahora se pone corbata roja y va a la oficina de Alito”, comentó.

Acto seguido, la presidenta volvió a lanzar una de las frases más contundentes de su posicionamiento, incluso ironizó sobre la posibilidad de que Fox y Moreno representen la nueva propuesta de la oposición:

Ahí la llevan, van por buen camino de regreso a la corrupción. Fox y Alito juntos, la nueva visión de la política mexicana. Eso es lo que ofrecen”.

Finalmente, la presidenta contrapuso esa alianza con el proyecto que encabeza su administración y aseguró que mientras la oposición apuesta por figuras del pasado, su gobierno plantea una visión distinta para el país.