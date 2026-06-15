Laura Itzel Castillo es la nueva secretaria de las Mujeres; ¿cuándo asumirá el cargo?

La actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, se integrará al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una vez que concluya sus compromisos legislativos. El movimiento ocurre tras los recientes reacomodos al interior de Morena.

La actual senadora fue confirmada como la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, cargo al que llegará tras concluir sus actuales labores como presidenta de la Mesa Directiva del Senado durante el segundo año de la actual legislatura.

El relevo tras la renuncia de Citlalli Hernández

La llegada de Castillo a la Secretaría de las Mujeres ocurre para llenar la vacante que dejó Citlalli Hernández.

El pasado 16 de abril, la morenista presentó su renuncia al cargo federal para asumir una nueva responsabilidad partidista: la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Este cambio fue fundamental para la estructura interna del partido, pero dejó temporalmente acéfala a la dependencia encargada de las políticas de género del gobierno.

Laura Itzel Castillo fue designada como nueva secretaria de las Mujeres. Cuartoscuro

¿Cuándo tomará posesión Laura Itzel Castillo?

La confirmación del nombramiento fue realizada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien explicó que la transición se hará de manera ordenada para respetar los tiempos del Poder Legislativo.

"Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno, ella está definiendo las fechas", dijo la mandataria al dar a conocer quién sería la titular de la dependencia.

Para que la nueva secretaria asuma sus funciones de manera oficial, se deberán cumplir los siguientes pasos:

Cierre de ciclo legislativo: Castillo debe concluir sus compromisos inmediatos frente a la presidencia de la cámara alta.

Castillo debe concluir sus compromisos inmediatos frente a la presidencia de la cámara alta. Solicitud de licencia: La senadora deberá separarse de su escaño formalmente.

La senadora deberá separarse de su escaño formalmente. Definición de agenda: Es la propia legisladora quien se encuentra ajustando el calendario para realizar el cambio oficial de poderes.

Laura Itzel Castillo fue designada como nueva secretaria de las Mujeres. Cuartoscuro

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

La actual senadora Laura Itzel Castillo es licenciada en Arquitectura por la UNAM y cuenta con una amplia trayectoria política siempre de izquierda. Fue fundadora e integrante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), así como del PRD.

Dentro del PRD, la legisladora llegó a ser consejera nacional, secretaria de medio ambiente y política urbana, secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, secretaria de comunicación y propaganda, así como precandidata a la secretaría general del partido.

Dentro de su trayectoria política, otros cargos que desempeñó Castillo fueron:

Secretaria de asentamientos humanos y vivienda del denominado Gobierno Legítimo.

Presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda del denominado Gobierno Legítimo de México.

Coordinadora regional de Por el Bien de Todos en Veracruz.

Colaboradora en la campaña del candidato del PRD a la Presidencia de la República.

Coordinadora de brigadas en defensa del petróleo del denominado Gobierno Legítimo.

Colaboradora en las campañas electorales locales para las alcaldías de Cuauhtémoc, Coyoacán y de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México.

Laura Itzel Castillo fue designada como nueva secretaria de las Mujeres. Cuartoscuro

En el ámbito legislativo, Laura Itzel Castillo fue diputada federal en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000 y repitió en el cargo en la LXI Legislatura, de 2009 a 2012. Además, fue asambleísta de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Dentro de la administración pública, la política desempeñó diversos cargos que fueron aumentando su experiencia y su currículum. Entre los cargos que asumió destacan:

Titular de la Coordinación Técnica para el Concurso de Espacios Publicitarios en el STC Metro y RTP.

Responsable del Programa de Rescate de la Imagen Urbana y de la sustitución de mobiliario urbano en la Ciudad de México.

Coordinadora de la mesa de trabajo de la elaboración del Plan Ambiental para el Distrito Federal.

Jefa Delegacional de Coyoacán, Distrito Federal, en 1999.

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.

Directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México.

Directora General de Coordinación con Entidades Federativas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Consejera de Pemex.