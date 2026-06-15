Perfil Laura Itzel Castillo… especialista en estrategias, desarrollo urbano y vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo Juárez, actual presidenta del Senado de la República y senadora por Morena, será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres. Se trata de una política con más de cuatro décadas de trayectoria en la administración pública, el Poder Legislativo, el urbanismo, la movilidad y las políticas de desarrollo social y ambiental.

Arquitecta de formación y militante histórica de la izquierda mexicana, Castillo ha ocupado cargos de representación popular desde principios de la década de 1990 y forma parte de una familia con profundo arraigo en la vida política nacional.

Nacida en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957, Laura Itzel Castillo Juárez estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que desarrolló una visión profesional vinculada al desarrollo urbano, la vivienda y la sustentabilidad.

Su carrera política comenzó desde muy joven en organizaciones vinculadas a la izquierda mexicana. Fue integrante fundadora del histórico Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y posteriormente participó en diversas organizaciones políticas y sociales que impulsaron reformas democráticas y proyectos de desarrollo urbano para la capital del país.

Su nombre también está ligado al legado político de su padre, el ingeniero y dirigente social Heberto Castillo, una de las figuras más influyentes de la izquierda mexicana durante el siglo XX.

De legisladora a áreas estratégicas del Gobierno

La trayectoria de Laura Itzel Castillo combina experiencia legislativa y administrativa, una característica poco común en la política mexicana contemporánea.

Entre 1991 y 1994 fue integrante de la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal. Más adelante, se desempeñó como diputada federal en la LVII Legislatura y posteriormente en la LXI Legislatura, donde participó en temas relacionados con energía, medio ambiente, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable y equidad de género.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera ocurrió cuando fue electa jefa delegacional de Coyoacán, cargo que ocupó entre 1999 y 2000, antes de integrarse al gobierno capitalino.

Posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal, una de las dependencias más importantes para la planeación territorial de la capital mexicana.

Años después dirigió el organismo Sistema de Movilidad 1 (M1) de la Ciudad de México, responsable de una parte fundamental del transporte público de la capital.

Especialista en desarrollo urbano, vivienda y sustentabilidad

Más allá de la actividad política, Castillo ha mantenido una presencia constante en espacios académicos y de análisis público.

Ha participado en investigaciones, publicaciones y foros especializados sobre energía, desarrollo sustentable, planeación urbana, vivienda, movilidad y medio ambiente.

Entre sus trabajos destacan estudios relacionados con la política energética mexicana, la transición hacia energías alternativas y propuestas de desarrollo sustentable para las grandes ciudades.

Asimismo, forma parte de organismos profesionales como la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el Colegio de Arquitectos de México y la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, instituciones con las que ha colaborado durante varias décadas.

Su papel actual en el Senado

Desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña como senadora de la República por Morena y actualmente preside la Mesa Directiva del Senado, una de las posiciones institucionales más relevantes dentro del Poder Legislativo.

Su experiencia parlamentaria, sumada a su trayectoria en políticas públicas, la convirtió en una de las figuras cercanas al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio de su llegada a la Secretaría de las Mujeres representa uno de los movimientos más relevantes dentro de la estructura gubernamental, al tratarse de una dependencia estratégica para la promoción de la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en México.

Aunque la Presidencia de la República no ha detallado los criterios específicos de la designación, la trayectoria de Laura Itzel Castillo muestra una combinación de experiencia legislativa, gestión gubernamental y trabajo en temas de desarrollo social que la colocan como una de las funcionarias con mayor recorrido dentro del movimiento político que actualmente gobierna el país.

Su nombramiento también refleja la intención de fortalecer una dependencia que ha adquirido un papel central en la agenda pública nacional, particularmente en temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las políticas de inclusión.

Una figura de larga trayectoria en la vida pública mexicana

Con más de 40 años de participación en la política y la administración pública, Laura Itzel Castillo llega a la Secretaría de las Mujeres como una de las funcionarias con mayor experiencia dentro del actual gobierno federal.

Su perfil combina formación técnica, experiencia legislativa, conocimiento de la gestión pública y una larga vinculación con causas sociales, elementos que ahora pondrá al servicio de una de las áreas prioritarias de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum.