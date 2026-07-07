Diputados del PAN cuestionan preocupación por captura de El Mayo

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados cuestionó el manejo que el gobierno federal hace del caso de la captura de El Mayo Zambada y la supuesta participación del FBI en el traslado de Sinaloa a Estados Unidos.

Los legisladores Federico Döring Casar, vocero del grupo parlamentario, y Paulina Rubio, vicepresidenta del PAN en San Lázaro, consideraron que los reclamos del Ejecutivo federal en el operativo que sustrajo al narcotraficante confeso buscan seguir protegiendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Señalaron que a la mandataria le preocupa más negarle a Estados Unidos la extradición legal del mandatario estatal que la crisis de desaparición forzada de algún mexicano.

“Si estuviera la milésima parte de comprometida con los mexicanos en vez de sus narcos, otro gallo nos cantaría. Y las madres buscadoras no habrían salido a reclamar justicia en el Mundial, si cada desaparecido tuviera la milésima parte de la atención del Estado mexicano para encontrarlos con vida”, sostuvo el diputado Döring Casar.

“¿Qué tiene el Mayo Zambada, que Claudia Sheinbaum solo vive para defenderlo junto con sus narcos de Sinaloa, sus narcos del gobierno de Rubén Rocha (...)? Y a los que desaparece y levanta y recluta ilegalmente el crimen organizado con engaños de oferta laboral, a esos Claudia Sheinbaum, ni los ve, ni los oye”, preguntó el portavoz de la bancada.

La diputada Paulina Rubio planteó que la postura gubernamental busca tapar la incompetencia del presente con los errores del pasado y sugirió que se le pidan cuentas a la Fiscalía General de la República. “Lo que resulta muy, pero muy lamentable, es que hoy esté Sheinbaum mucho más preocupada por el proceso en el que se lo llevaron de México a un delincuente, y no esté preocupada por lo que pasa en nuestro país”, concluyó.