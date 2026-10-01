Morena y PVEM informan sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín

Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hicieron un llamado a las y los integrantes de su movimiento a mantener una lealtad inequívoca a México, defender su independencia y anteponer los intereses del pueblo mexicano a cualquier interés o injerencia extranjera.

Ambos partidos señalaron que coinciden con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando afirma que “si quieres ser presidente de México, una bandera, un pueblo, una patria”. En ese sentido, indicaron que representar al pueblo mexicano exige defender sus intereses sin compromisos de obediencia o fidelidad a ningún Estado extranjero.

Desde esa convicción, Morena y el PVEM informaron que Jasmine Bugarín Rodríguez, designada coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, ha manifestado públicamente su lealtad a México y su compromiso con el pueblo nayarita.

Los partidos señalaron que Bugarín explicó que nació en Estados Unidos debido a que sus padres, campesinos nayaritas, tuvieron que migrar en busca de trabajo. Consideraron que su historia es también la de millones de familias mexicanas que han salido del país para sostener a sus hijas e hijos, sin perder sus raíces ni sus vínculos con sus comunidades.

Asimismo, Morena y el PVEM señalaron que el artículo 30, apartado A, fracción II, de la Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de madre mexicana o padre mexicano.

En el comunicado se indicó que, aunque Bugarín nació en Estados Unidos de América por sus condiciones familiares, su historia personal y política ha sido de profunda vocación de servicio a México y a su pueblo.

También se informó que Bugarín realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó formalmente su “renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos, así como su adhesión a las leyes y autoridades mexicanas”.

De acuerdo con el comunicado, dicha determinación fue nuevamente certificada en 2024.

Morena y el Partido Verde agregaron que, como informó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, Bugarín se comprometió además a realizar cualquier trámite adicional necesario para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

Ambos partidos manifestaron su respaldo a ese compromiso y señalaron que acompañarán su cumplimiento, con respeto a los requisitos constitucionales y legales correspondientes.

Finalmente, Morena y el PVEM señalaron que la responsabilidad de Bugarín como coordinadora estatal es fortalecer la organización, sumar las distintas expresiones del movimiento y mantener una relación permanente con el pueblo nayarita.

Asimismo, convocaron a sus militancias a acompañarla en esta tarea, cerrar filas y trabajar en unidad para que la transformación continúe avanzando en Nayarit.