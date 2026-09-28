Jasmine María Bugarín: quién es la nueva coordinadora de Morena en Nayarit

La dirigencia nacional de Morena anunció este lunes que la coordinadora de la transformación en Nayarit rumbo a las elecciones de 2027 será Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Partido Verde.

Con esta designación, Morena deja en manos de una figura del Verde la conducción del proceso interno de la coalición en Nayarit, en una entidad donde los partidos que integran la alianza deberán construir una ruta común de cara a la elección de gobernador de 2027.

Bugarín tuvo una militancia prolongada en el PRI, partido por el que fue diputada local, y desde 2019 se afilió al Verde.

Su trayectoria política comenzó en La Yesca, municipio serrano de Nayarit del que es originaria. Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como defensora de los derechos humanos en el ayuntamiento de ese municipio y posteriormente ocupó responsabilidades relacionadas con atención a mujeres y desarrollo social en el gobierno estatal.

En 2014 llegó al Congreso de Nayarit como diputada local. Un año después dio el salto a la Cámara de Diputados, donde representó al Distrito III de Nayarit durante la LXIII Legislatura.

Durante ese periodo ocupó responsabilidades en materia de diplomacia parlamentaria y participó en comisiones relacionadas con juventud, programas sociales para adultos mayores, relaciones exteriores, turismo y gobernación.

Su carrera legislativa tuvo continuidad en la siguiente década. Entre 2021 y 2024 volvió a ser diputada federal y ocupó la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, además de participar en las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad, Infraestructura y Salud.

En 2019 comenzó su etapa formal dentro del Partido Verde en Nayarit. El Sistema de Información Legislativa registra que entre 2019 y 2024 fue secretaria general del Comité Estatal del PVEM, mientras que el propio partido la identifica como dirigente estatal.

En 2024 fue electa senadora por Nayarit por el Partido Verde y actualmente forma parte de la LXVI Legislatura del Senado de la República. El registro legislativo federal la identifica como senadora de mayoría relativa por Nayarit y señala como formación profesional la licenciatura en Derecho.

Ese mismo año pidió licencia para competir en el proceso interno de la coalición integrada por Morena, Verde y Partido del Trabajo para seleccionar a quien encabezaría el proyecto de la transformación en Nayarit.

Ahora, con la decisión anunciada por Morena, Bugarín vuelve a colocarse en el centro de la contienda política estatal, esta vez como coordinadora de la transformación rumbo a 2027.

Tras rendir protesta como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Bugarín sostuvo que la responsabilidad representa un compromiso con el trabajo territorial y llamó a sus compañeros aspirantes a sumar esfuerzos y construir acuerdos.

Para conocer las necesidades de nuestro pueblo hay que estar donde está la gente, en el territorio”, señaló.

La nueva coordinadora estatal también planteó que el objetivo será mantener la unidad entre quienes participan en el movimiento y construir una agenda común para las siguientes etapas de organización.

Originaria de La Manga, comunidad serrana del municipio de La Yesca, Bugarín es licenciada en Derecho. Su recorrido incluye una regiduría suplente, una diputación local, dos diputaciones federales y, desde 2024, un escaño en el Senado de la República.

A lo largo de esa trayectoria ha transitado por distintos espacios partidistas: comenzó su carrera dentro del PRI y posteriormente se incorporó al Partido Verde, donde desarrolló parte importante de su actividad política reciente.