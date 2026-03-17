ISSSTE garantiza abasto de medicamentos

En todo el país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuenta con un 97 por ciento de abasto de medicamentos, informó su director general Martí Batres Guadarrama.

Por lo cual, señaló que de octubre de 2024,- cuando inició la presente administración- al corte de febrero de este año, las quejas que llegan a ISSSTETEL debido a la falta de fármacos, se han reducido de manera considerable.

El funcionario puntualizó que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) hay aproximadamente 50 millones de piezas de medicamentos que están a disposición para las unidades médicas que se requieran.

“No es un número que esté fijo porque es dinámico y todo el tiempo llegan y salen de ahí 700 rutas a farmacias del ISSSTE, a 700 farmacias, el ISSSTE tiene 700 farmacias, entonces de ahí salen a las 700 farmacias”, explicó.

Durante su participación en la conferencia presidencial matutina, Martí Batres, agregó que el ISSSTE cuenta con un mecanismo de revisión cotidiano, para conocer el abasto en las farmacias de las diversas unidades con el objetivo de incrementar el número de unidades que cuenta con el 100 % de insumos.

“En las visitas que hacemos, y que encabezo personalmente, siempre pasamos por la farmacia y en la farmacia vemos cuántas claves tienen y cuántas les faltan. (...) He ido hace algunos días aquí a unas clínicas de la Ciudad de México, como la de ‘Fuentes Brotantes’ en Tlalpan, o ‘Iztapalapa II’ en San Lorenzo Tezonco, las cuales están al 99.9 por ciento de abasto”, indicó el titular del ISSSTE.

RLO