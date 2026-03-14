ISSSTE devuelve la vista a 53 adultos mayores con cirugías de cataratas

Especialistas en oftalmología del Centro de Cirugía Ambulatoria del Hospital Regional “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llevaron a cabo la primera jornada de cirugías de cataratas del año, con la que 53 derechohabientes, en su mayoría adultos mayores, lograron recuperar su capacidad visual.

La jornada quirúrgica se realizó el pasado 28 de febrero bajo la coordinación del equipo médico del hospital, institución que forma parte de la red del ISSSTE dirigida a nivel nacional por Martí Batres Guadarrama.

La directora del Centro de Cirugía Ambulatoria, Claudia Obil Obil, detalló que entre los pacientes intervenidos se encuentran 33 mujeres y 20 hombres cuyas edades van de los 59 a los 86 años. Del total de beneficiados, seis provienen de Huejutla, Hidalgo, mientras que el resto reside en la Ciudad de México.

Explicó que la cirugía de cataratas es un procedimiento breve y de mínima invasión que permite restaurar la visión en un tiempo reducido. La intervención dura entre siete y 14 minutos y no provoca dolor, lo que facilita una recuperación rápida y, en muchos casos, una mejoría notable de la vista en las primeras 24 horas.

Obil Obil subrayó que este tipo de intervenciones no solo representa un beneficio médico inmediato, sino que también impacta en la calidad de vida de los pacientes. Al recuperar la visión, dijo, muchas personas mayores retoman su autonomía y vuelven a realizar con mayor facilidad actividades cotidianas.

“La cirugía de cataratas no solo devuelve la vista, devuelve la vida. Los adultos mayores recuperan su independencia, su lugar en la familia y su papel activo en la sociedad. En el Centro de Cirugía Ambulatoria creemos que más salud visual es más inclusión social”, expresó.

La especialista adelantó que el hospital prevé realizar nuevas jornadas quirúrgicas en los próximos meses como parte de la estrategia nacional para ampliar la atención a pacientes con cataratas y reducir los casos de discapacidad visual asociados con esta enfermedad.

En la jornada participaron 68 integrantes del Centro de Cirugía Ambulatoria, entre personal médico, de enfermería, técnicos y administrativos que laboran en los turnos de fines de semana y días festivos, quienes colaboraron para garantizar la seguridad y el éxito de cada intervención.