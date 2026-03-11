ISSSTE de Mexicali recupera quirófanos para atender 85 mil derechohabientes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama, rehabilitó y puso en operación tres quirófanos del Hospital General (HG) “5 de Diciembre” de Mexicali, Baja California.

Con esta rehabilitación se brindará un mejor servicio a 85 mil 304 derechohabientes del municipio sudcaliforniano, así como de Tijuana, Ensenada, y de Sonoyta y San Luis Río Colorado, en Sonora.

El director del HG “5 de Diciembre” del ISSSTE, Caleb Cienfuegos Roscón, subrayó que esta acción forma parte de las tareas de recuperación que realiza el Instituto, a través del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, el cual incluye obra civil, mantenimiento de aire acondicionado, equipamiento y contratación de personal.

Detalló que como parte de estos trabajos, a finales de 2025 se compraron dos mesas quirúrgicas electrohidráulicas avanzadas que tienen posiciones para neurocirugía y ortopedia; una máquina de anestesia de alta especialidad; una unidad de electrocirugía avanzada con sellado de vasos por termofusión; cuatro monitores de signos vitales avanzados, un aspirador ultrasónico; un equipo de endoscopio de última generación conocido como ‘Spyglass’, entre otros equipos más.

La inversión total de estos trabajos ascendió a 10 millones 237 mil 14 pesos.

Entre las cirugías realizadas en estos quirófanos renovados, destaca la artroscopia de rodilla, técnica quirúrgica para diagnosticar y tratar lesiones articulares; la colecistectomía laparoscópica, que es una extirpación de la vesícula biliar a través de pequeñas incisiones; la colocación de un Port-a-Cath, es decir, un pequeño dispositivo subcutáneo para facilitar la administración segura de quimioterapia y fármacos a largo plazo, por mencionar algunos.

El director del HG “5 de Diciembre” señaló que en ningún momento se vieron interrumpidas las actividades en los quirófanos porque todas las obras se realizaron de manera escalonada, y apuntó que con estas salas nuevas se fortalecerá la atención en las especialidades de traumatología y ortopedia.

“Uno de los grandes hechos que puede ser hasta histórico, es la contratación de más personas para activar más unidades quirúrgicas. Esto evidentemente impactará en la disminución del diferimiento y en el fortalecimiento de la atención a la población”, concluyó.

