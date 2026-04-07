INE garantiza operación pese a tres vacantes en el Consejo General

El Instituto Nacional Electoral envió un mensaje de continuidad institucional pese a operar con tres vacantes en su Consejo General, al aprobar una reconfiguración temporal de comisiones que permitirá mantener en marcha sus funciones sustantivas, incluida la fiscalización, que quedará bajo la presidencia del consejero Uuc-kib Espadas.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey subrayó que el acuerdo parte de una situación “no ideal”, derivada de la conclusión del encargo de tres integrantes del órgano, pero dejó claro que ello no detiene al Instituto.

El INE sigue funcionando, sigue tomando decisiones y cumpliendo con todas y cada una de sus responsabilidades frente a la ciudadanía”, afirmó.

Enfatizó que, aunque las vacantes representan un reto, también ponen a prueba la fortaleza institucional, como ocurrió en 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el organismo también adoptó medidas extraordinarias para no interrumpir su operación.

Humphrey explicó que la flexibilización en la integración de comisiones no modifica el modelo del Instituto, sino que busca evitar cualquier parálisis.

Si las comisiones no funcionan, el Instituto se debilita, y eso es algo que simplemente no podemos permitir”, advirtió.

Añadió que se trata de una solución temporal que deberá ajustarse una vez que se concreten los nombramientos pendientes.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció la disposición de las consejerías para asumir mayores cargas de trabajo y garantizar la operación del organismo.

Señaló que, ante un proceso de designación en curso en la Cámara de Diputados, fue necesario recurrir a la voluntad interna para integrar provisionalmente las comisiones.

Taddei envió, además, un mensaje directo a la estructura del Instituto: pese a la integración incompleta del Consejo, los trabajos no se detendrán.

Destacó que el INE continúa atendiendo procesos en curso, como el proceso electoral en Coahuila, y avanzando en la preparación de los próximos comicios.

Estamos en disposición de sacar adelante los trabajos”, afirmó, al recalcar que la responsabilidad institucional se mantiene intacta hasta la llegada de las nuevas consejerías.

«pev»