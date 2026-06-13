Sesma demanda fortalecer protección y justicia para mujeres víctimas de violencia de género

Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a fortalecer la red de protección para mujeres víctimas de violencia de género, tras la decisión de autoridades federales de destinar cinco millones de pesos a la Fiscalía General de Justicia capitolina, para reforzar un refugio dirigido a mujeres en situación de riesgo, así como a sus hijas e hijos.

A nombre del Partido Verde Ecologista de la CDMx, Sesma Suárez señaló que la asignación de recursos representa un avance importante para ampliar los mecanismos de atención y resguardo de quienes enfrentan contextos de violencia, aunque subrayó que “la protección de las víctimas debe ir acompañada de instituciones de procuración de justicia preparadas para atender de manera adecuada este tipo de casos”.

Enfatizó que el fortalecimiento de refugios constituye una herramienta fundamental para brindar seguridad inmediata a mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, consideró indispensable consolidar también las capacidades de las fiscalías encargadas de investigar los delitos relacionados con la violencia de género.

En ese contexto, recordó que el PVEM impulsó una iniciativa para garantizar que las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres cuenten con personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, propuesta que fue incorporada a la reforma constitucional publicada en noviembre de 2024.

Explicó que contar con ministerios públicos, peritos, policías de investigación y personal especializado permite ofrecer una atención más sensible y eficaz a las víctimas, además de fortalecer las investigaciones y evitar prácticas que puedan derivar en procesos de revictimización o desalentar la presentación de denuncias.

“Las mujeres que deciden denunciar deben encontrar instituciones preparadas para escucharlas, protegerlas y acompañarlas durante todo el proceso”, señaló el legislador al referirse a la importancia de profesionalizar permanentemente a quienes intervienen en la atención de estos casos.

El combate a la violencia de género requiere una estrategia integral que combine refugios seguros, atención especializada, capacitación continua del personal y mecanismos efectivos de acceso a la justicia, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad para las mujeres y sus familias, concluyó.