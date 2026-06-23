INE detecta más de 4 mdp en gastos ocultos de organizaciones que aspiran a ser partido político

Las organizaciones que buscan consolidarse como nuevos partidos políticos en México se encuentran bajo el escrutinio del Instituto Nacional Electoral (INE). Según los informes de ingreso y gasto aprobados recientemente, cuatro de estas agrupaciones acumularon 4.1 millones de pesos en gastos no reportados u ocultos.

A través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), el INE identificó lo que califica como un "patrón sistémico de omisiones", destapando una contabilidad paralela que pone en duda la transparencia financiera de estos aspirantes políticos.

¿Qué organizaciones ocultaron más recursos?

De acuerdo con los dictámenes consolidados y aprobados por la autoridad electoral, el monto exacto de las irregularidades asciende a 4 millones 189 mil 892 pesos. Las cuatro organizaciones que cayeron en irregularidades en el reporte de gastos son:

México Tiene Vida, A.C., con 2 millones 620 mil 568 pesos.

Que Siga la Democracia, con un millón 420 mil 782 pesos.

Construyendo Sociedades de Paz, con 74 mil 795 pesos.

Personas Sumando en 2025 (Somos México), con 73 mil 746 pesos.

El caso crítico de México Tiene Vida y Que Siga la Democracia

El caso que más crítico por sus montos totales es el de México Tiene Vida, A.C., agrupación que lidera la lista negra al omitir el reporte de más de 2.6 millones de pesos en egresos.

Le sigue muy de cerca la organización Que Siga la Democracia, la cual registró un gasto oculto superior a 1.4 millones de pesos. Por su parte, aunque en menor medida, Construyendo Sociedades de Paz y Somos México también incurrieron en estas prácticas de opacidad financiera.

¿Cómo descubrió el INE la contabilidad paralela?

La detección de este dinero no reportado no fue casualidad. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE llevó a cabo un riguroso proceso de auditoría que incluyó la notificación de decenas de oficios de errores y omisiones.

Fue a través de este cruce de información y exigencia de comprobantes que las autoridades lograron rastrear y destapar la contabilidad paralela que estas cuatro organizaciones intentaron mantener fuera del radar.

La transparencia en el uso de los recursos es un requisito fundamental para cualquier agrupación que aspire a convertirse en un partido político formal, por lo que estas omisiones podrían tener un peso significativo en su proceso de registro.