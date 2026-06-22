INE detecta afiliaciones irregulares e intento de soborno de organizaciones que buscan ser partido

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) alista una serie de multas contra diversas organizaciones políticas que buscan constituirse como nuevos partidos. ¿El motivo? Graves irregularidades en sus procesos de afiliación, que van desde el uso de credenciales falsificadas hasta intentos de soborno a funcionarios electorales.

Las organizaciones señaladas por estas prácticas ilícitas son Que siga la Democracia, México tiene vida y Construyendo Sociedades de Paz.

México Tiene Vida: El caso más grave de simulación

De acuerdo con el reporte de la autoridad electoral, el expediente más crítico corresponde a la organización México Tiene Vida. Las investigaciones revelan una operación masiva de simulación que incluye:

Más de 5 mil credenciales de elector alteradas , simuladas o fotocopiadas.

, simuladas o fotocopiadas. Uso de identificaciones capturadas directamente desde pantallas.

Un intento de soborno a una funcionaria del INE en el estado de Chihuahua, con el objetivo de que validara el quórum necesario durante una asamblea constitutiva.

Sanciones a Construyendo Sociedades de Paz y Que siga la Democracia

Las irregularidades no se limitan a un solo actor. La Comisión de Quejas también propondrá sanciones contra Construyendo Sociedades de Paz y Que siga la Democracia. En ambos casos, las auditorías del INE detectaron el uso de credenciales simuladas y adulteradas para inflar artificialmente sus padrones de nuevos afiliados.

¿Qué pasará el 25 de junio con los nuevos partidos políticos?

Todas estas resoluciones y propuestas de sanción serán turnadas al Consejo General del INE.

La fecha clave para el futuro político de estas asociaciones será el próximo 25 de junio. En esa sesión, los consejeros electorales analizarán los expedientes, votarán las multas correspondientes y, de forma definitiva, determinarán qué organizaciones cumplen con los requisitos legales y éticos para obtener su registro oficial como nuevas fuerzas políticas nacionales.