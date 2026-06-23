Juraron cargos por 6 y 3 años; senadores y diputados los dejan por gubernaturas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un segundo paquete de licencias que presentaron 11 senadores y diputados de Morena y del PVEM, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, ya que ahora buscan ser candidatos a gobernadores.

Tanto senadores, elegidos para su cargo de seis años, y diputados para estar en funciones 3 años, dejan su responsabilidad a fin de participar en la contienda interna de Morena, que está en curso para elegir a coordinadores de defensa de la transformación, quienes pasarán a ser automáticamente candidatos a 17 gubernaturas.

Los cinco senadores y seis diputados de Morena y PVEM, quienes ni siquiera cuentan con dos años en sus actuales encargos, gozan de la prebenda de que si no consiguen la candidatura o la gubernatura, regresarán a sus escaños o curules.

Un caso para ejemplificar este beneficio, es el del diputado de Morena José Narro Céspedes, quien pidió licencia solamente del 25 de junio al 31 de agosto, para en caso de no ser nominado seguir cobrando su dieta como legislador.

Del Senado solicitaron la separación temporal de sus cargos de Nora Ruvalcaba (Aguascalientes); Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala). Reyna Celeste Ascencio Ortega (Michoacán); Beatriz Robles Gutiérrez (Querétaro); y Verónica Díaz Robles (Zacatecas).

La Comisión Permanente aprobó las licencias de los diputados Julia Arcelia Olguín Serna y José Narro Céspedes (Zacatecas); Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro); Gricelda Valencia de la Mora (Colima), así como de Ernesto Núñez Aguilar y Daniel Campos Plancarte (Michoacán).

Hasta este miércoles la Comisión Permanente ya ha otorgado 28 licencias a senadores y diputados, en el marco del proceso de Morena y aliados para designar coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, quienes pasarán automáticamente a ser sus candidatos para 2027.