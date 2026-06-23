Paridad de género no debe usarse para anular a candidatos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que la cláusula de paridad de género no debe usarse para impedir que algún aspirante a una candidatura tenga esa posibilidad. La titular del Ejecutivo dijo que en el caso de las 17 elecciones para gobernador que habrá en 2027, los partidos deben observar el requisito de que nueve sean mujeres y el resto sean hombres.

“No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio, en el caso del género, para justificar el que vaya una persona u otra persona. El INE ya tiene regulado la igualdad de género, la equidad. Es decir, ya tiene regulado que los partidos políticos tienen que presentar necesariamente el mismo número de candidatas o candidatos para, por ejemplo, gobernadores.

“Ahora va a venir la elección de 17 gobernadores. Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar nueve mujeres y ocho hombres, a fuerzas”, puntualizó Sheinbaum.

Cabe señalar que en 2024, la comisión de elecciones de Morena decidió que, para mantener la paridad de género en sus candidaturas, Omar García Harfuch, quien había sido el mejor evaluado en las encuestas por la Jefatura de Gobierno, cediera su lugar a Clara Brugada.

Sheinbaum también insistió en que se debe dejar atrás la práctica del nepotismo desde la designación de las candidaturas.

“No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo.

“Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, el amigo, no, el amigo puede ser. En términos familiares, no puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa, hasta el cuarto nivel”, reiteró.

Sheinbaum también se pronunció en contra de imponer que en un estado debe alternarse el género del titular del Ejecutivo local, como se intenta en San Luis Potosí.

“No estoy de acuerdo en que ahora se diga, bueno, si antes fue hombre, ahora es mujer en los estados o en los municipios. ¿Por qué? Pues porque ya hay un esquema para que las mujeres participen y normalmente estas leyes se utilizan porque ya hay alguien seleccionado de antemano por el gobernador en funciones o la gobernadora en funciones para que ser candidato”, sentenció.