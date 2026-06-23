Ariadna Montiel responde al expresidente Vicente Fox

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada y lo acusó de representar una etapa política marcada por privilegios, corrupción y alejamiento de las demandas ciudadanas.

A través de sus redes sociales, Montiel sostuvo que los señalamientos de Fox forman parte de una reacción de quienes, aseguró, han perdido espacios de poder e influencia. En su mensaje, calificó al exmandatario como “el máximo traidor del pueblo de México” y afirmó que incumplió las expectativas de cambio que generó durante su llegada a la Presidencia de la República.

La dirigente morenista también señaló que el gobierno de Fox dio origen a prácticas que posteriormente identificó con la alianza entre PRI y PAN, a la que se refirió como el “PRIAN”.

En su publicación, Ariadna Montiel defendió los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes describió como los mandatarios que han contribuido a recuperar la dignidad nacional y a impulsar una transformación política y social en el país.

Asimismo, rechazó las críticas dirigidas hacia ambos gobiernos y aseguró que la valoración histórica favorecerá a López Obrador y Sheinbaum por las acciones emprendidas durante sus administraciones.

Montiel también sostuvo que el inicio de una nueva etapa democrática en México ocurrió en 2018, con el triunfo electoral del movimiento encabezado por López Obrador. Según afirmó, ese momento representó la llegada de un proyecto orientado a combatir la corrupción, los privilegios y las prácticas que atribuyó a gobiernos anteriores.

Finalmente, la presidenta nacional de Morena aseguró que su partido continuará defendiendo la soberanía nacional y los principios de la llamada Cuarta Transformación frente a quienes, dijo, intentaron mantener un régimen basado en intereses particulares.

El mensaje fue acompañado por las etiquetas #PorLaDefensaDeLaSoberanía, #HumanismoMexicano y #PrimeroLosPobres.