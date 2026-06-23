Laura Ballesteros acusa golpe a la democracia por reforma electoral en Michoacán

Como un “golpe a la democracia” calificó Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán que limita las candidaturas ciudadanas como el Movimiento del Sombrero, expresión política surgida tras el asesinato de su fundador, Carlos Manzo.

“Usaron sus mayorías como siempre; se les sumó el PRI, el PAN de manera increíble, condenable, lastimosa, vendida, pero además de esto, siempre escondiendo. Esto no lo hacen en el Congreso de la Unión todo el tiempo: meten iniciativas que dicen tener un propósito, como en este caso era la fiscalización y la inclusión de grupos vulnerables, pero por el otro lado más bien en la letra chiquita viene el golpe a la democracia, a la ciudadanía y a su libertad de ejercer el voto”.

Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones avaladas a fines de mayo en el Congreso michoacano. Argumenta que los cambios vulneran derechos de asociación y participación política reconocidos por la Constitución.

Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que las modificaciones al Código Electoral local contienen disposiciones que afectan directamente a organizaciones ciudadanas y movimientos independientes que buscan competir en procesos electorales.

“Ponen en la letra chiquita ciertas cláusulas que lastiman directamente a las candidaturas ciudadanas”, señaló la legisladora en entrevista con Ivonne Melgar, al explicar los motivos de la impugnación promovida por su partido.

De acuerdo con Ballesteros, la reforma prohíbe alianzas con actos coordinados de campaña, propaganda compartida y el uso de símbolos o emblemas comunes, medidas que, aseguró, tienen como objetivo limitar la participación del denominado Movimiento del Sombrero.

Estas restricciones, argumentó, representan una afectación a los principios democráticos y al derecho de la ciudadanía de participar libremente en la vida política. “Esto atenta contra el principio de democracia”, afirmó. “Le tienen miedo a la participación ciudadana”.

Asimismo, acusó a Morena y a los partidos que respaldaron la reforma de utilizar su mayoría legislativa para aprobar cambios con fines políticos. “Todos los partidos PRI, PAN, Morena, Verde y PT se juntaron para echarle montón a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero”, expresó.

Ballesteros consideró que las modificaciones forman parte de una tendencia nacional para controlar las reglas electorales y favorecer a quienes se encuentran en el poder. En ese sentido, advirtió que “lo que ha hecho Morena tanto en lo nacional como ahora en Michoacán es todo lo contrario a generar reglas ciertas para resultados inciertos”, principio que, dijo, distingue a una democracia funcional.

Sobre la posibilidad de que la Suprema Corte revierta la reforma, la legisladora reconoció las dudas que existen sobre la independencia del Poder Judicial, pero insistió en la importancia de agotar todas las vías legales disponibles. “Vamos a hacer toda la ruta legal necesaria”, afirmó.

Dijo que más allá de lo que decida la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, el partido naranja siempre tendrá abiertas las puertas a las candidaturas ciudadanas. “Nuestro movimiento siempre va a estar abierto para las candidaturas ciudadanas como lo hemos hecho siempre”, subrayó.

Antes de concluir la conversación, Ballesteros criticó la “violación flagrante de la ley” por parte de Morena para nombrar a sus candidatos “desde ahora disfrazados de coordinadores”.

“Esta desbandada que se ha dado en los Congresos tratando de normalizarlo. Ahora resulta que hay que aplaudirles porque renuncian a su trabajo para el que fueron votados para irse a hacer campaña y ya el PAN les está copiando, haciendo lo mismo, también el PRI”, recriminó. Aseguró que Movimiento Ciudadano sí respetará la legislación electoral. “Nosotros no vamos a adelantar los tiempos”, garantizó.