Benefician Durazo y Sheinbaum a familias nogalenses con más de 2 mil 800 millones en obras, educación, vivienda y seguridad

A través de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Federación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la inversión superior a los 2,800 millones de pesos destinada a transformar la infraestructura, los servicios básicos y el bienestar social del municipio de Nogales.

“Quisiera de manera integral sumar la inversión que hemos realizado en el municipio de 2021 a la fecha, suma 2 mil 800 millones de pesos en obras realizadas por el estado, realizadas por el estado, hay otras que son realizadas por la federación”, indicó.

Acompañado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el mandatario estatal subrayó que, con el respaldo estratégico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde 2021 se han implementado políticas públicas orientadas a resolver rezagos históricos en la ciudad fronteriza.

Los recursos se han canalizado a áreas prioritarias como educación, vivienda, salud, seguridad, vialidad e infraestructura hidráulica.

En el rubro social, resalta la puesta en marcha del programa Vivienda del Bienestar, con un proyecto de cuatro mil unidades habitacionales para las familias nogalenses.

De estas, 2,500 ya se encuentran en fase de construcción mediante una inversión de 820 millones de pesos.

Asimismo, el sector educativo se ha visto fortalecido con 228.4 millones de pesos destinados al rescate de planteles y la entrega de más de 13,500 becas estudiantiles, equivalentes a 72 millones de pesos.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora Especial

La salud y el bienestar comunitario también forman parte de la agenda de modernización.

En el hospital del ISSSTESON se integraron tres nuevas especialidades médicas, sumando un total de 12 para atender a más de 31,000 derechohabientes.

Adicionalmente, se canalizaron tres millones de pesos a la renovación del Centro de Atención y Bienestar Animal y más de 26 millones, mediante el CECOP, a la rehabilitación de espacios públicos.

En materia de infraestructura vial e hidráulica, el plan de obras registra avances significativos.

Entre las acciones destacan las obras en el bulevar Luis Donaldo Colosio, la modernización de la calle Ruiz Cortines con 94.89 millones de pesos y la pavimentación en la carretera Nogales-Santa Ana.

A esto se suma la reciente inauguración del conducto pluvial y puente de Los Maestros en la avenida Tecnológico, obra de 19.5 millones de pesos que beneficia a la comunidad del Instituto Tecnológico de Nogales y a más de 25,000 automovilistas diarios.

Para garantizar el suministro y tratamiento de agua, se destinarán 86 millones de pesos al equipamiento de pozos y a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

De igual forma, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum, se impulsa el proyecto Saneamiento Noroeste en el Arroyo El Oso, con 763 millones de pesos para ampliar la capacidad de la PTAR Lomas de Anza a 50 litros por segundo.

Con estas acciones y la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno, el Ejecutivo estatal reafirma su compromiso de consolidar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias en la frontera sonorense.