Blanca Cruz niega conocer empresa de Alfredo Hernández que ganó licitación en Puebla

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, defendió las contrataciones de materiales y documentación electoral realizadas durante su gestión al frente del organismo electoral de Puebla y negó conocer a la empresa proveedora cuestionada por su presunta relación con el empresario involucrado en el escándalo que sacude al Instituto.

Cruz García aseguró que la adjudicación se realizó mediante una licitación pública nacional y que no recibió sugerencias de las oficinas centrales del INE para contratar a ese proveedor.

“No, no conocía a la empresa”, afirmó al ser cuestionada sobre el contrato para producir y distribuir materiales electorales y documentación para la jornada comicial y los simulacros.

Explicó que, por el tamaño del proceso electoral poblano, que comprendió 217 municipios y 26 distritos electorales, se requería una operación amplia de producción y distribución.

Añadió que la Presidencia del organismo no formaba parte del comité de adquisiciones, aunque tenía la representación legal y debía suscribir los contratos.