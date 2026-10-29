PRI denuncia en Sonora red de contratos por 156 mdp en el IEE ligada a Taddei

La crisis por los contratos y designaciones durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala escaló en Sonora.

Desde la tribuna del Congreso local, el diputado priista Emeterio Ochoa Bazúa exigió una investigación por presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) entre 2017 y 2025, así como el esclarecimiento de presuntos conflictos de interés entre el gobierno estatal de Morena, familiares de la expresidenta del INE y consorcios papeleros.

Durante la sesión ordinaria, subrayó que la concentración de cargos públicos en allegados a la familia Taddei y la asignación de licitaciones a un mismo grupo empresarial vulneran la legalidad e imparcialidad de cara a los comicios intermedios de 2027.

“Hay un gran y claro conflicto de interés. Lo hubo antes y lo hay hoy. No tiene nada de malo ser proveedor, lo malo es tener la capacidad de poderte meter al instituto de fuera, nombrar funcionarios y, a través de los superpoderes, tener la capacidad de adjudicar contratos a cambio de prebendas”.

Contratos por 156 mdp

Ochoa Bazúa detalló que diversas razones sociales ligadas entre sí captaron más de 156 millones de pesos en licitaciones del IEE entre 2017 y 2025, de los cuales 89 millones de pesos corresponden a contrataciones desahogadas por la actual integración del árbitro electoral estatal.

Como parte del historial administrativo, recordó que en 2017 se asignaron 27 millones 387 mil pesos (más IVA) a la empresa Formas Finas y Materiales; en 2021 la firma Cajas Graf obtuvo una partida por 46 millones 879 mil pesos, y en el marco de la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, el IEE adjudicó a Litho Formas un contrato cuya propuesta económica superaba en 3 millones 888 mil pesos a otra oferta presentada.

El legislador criticó al gobernador Alfonso Durazo Montaño, asegurando que existió un intercambio de posiciones públicas.

Señaló que en 2022, durante el paso de Taddei por el órgano de transparencia sonorense, se formalizó un contrato de arrendamiento por un millón 231 mil pesos anuales con la empresa Inmobiliaria Alta Sierra, firma que presuntamente cuenta con nexos familiares con el mandatario estatal.

“Lo que vimos fue un instituto de transparencia pagándole la renta a la familia del gobernador, el gobernador dándole cargos a la familia y los mismos contratistas cobrando antes, durante y después de ella”.

Exigen pesquisa de la Fiscalía Anticorrupción

Ochoa Bazúa reprochó que las reformas de 2024 a las leyes electorales concentraran atribuciones en la presidencia del INE, permitiendo perfiles como el de Jesús Octavio García González, a quien relacionó con proveedores antes de arribar a puestos de administración en el árbitro federal.

Exigió que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) audite las adquisiciones electorales de 2017 a 2025 y el contrato inmobiliario de 2022, al tiempo que conminó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado a abrir una carpeta de investigación oficiosa para fincar responsabilidades administrativas o penales.

Respaldado por la diputada Iris Sánchez Chiu, Ochoa reiteró la solicitud para citar a comparecer ante el Congreso al presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz, y conminó al gobernador Durazo a transparentar toda la contratación gubernamental con Inmobiliaria Alta Sierra: “En Sonora no queremos solamente una renuncia a modo. Queremos la verdad, cuentas claras y que nadie esté por encima de la ley”.