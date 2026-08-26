Con una trayectoria política de tres décadas, que inició en 1995, cuando formó parte del movimiento de deudores de la banca El Barzón, la, hoy, senadora con licencia, Imelda Castro, será la candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa en 2027.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, la presentaron como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía para Sinaloa, por lo que en automático pasará a ser la abanderada de Morena, PVEM y PT.

Perteneciente a una corriente distinta dentro de Morena a la del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, Castro ha tomado una marcada distancia de él y rechazó el fin de semana su reincorporación al Poder Ejecutivo Estatal.

“Como hemos dicho siempre, aquí no hay proyectos individuales, ni intereses personales, sino un proyecto de transformación que comanda el pueblo”, apuntó la legisladora con licencia

En su trayectoria política en Sinaloa, Imelda Castro ha sido subsecretaria de Asuntos Agropecuarios del CEN del PRD. De 1999 a 2001 fungió como Secretaria de Formación y Estudios del PRD local.

Del 2001 al 2004 se desempeñó como diputada en el Congreso del Estado de Sinaloa, presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico e integrando la de Educación. De 2005 a 2008 dirigió el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa.

Del 2011 al mes de abril de 2013 ocupó la dirección de agroindustria en la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno de Sinaloa.

De diciembre de 2013 a marzo de 2016 fue nuevamente diputada local del PRD. En 2016 fue candidata a presidenta municipal de Culiacán y posteriormente regidora del ayuntamiento hasta 2018.

Ha sido senadora de la República por el estado de Sinaloa desde 2018 hasta la fecha y actualmente tiene una licencia temporal, a fin de participar en el proceso interno de Morena, Partido Verde y PT.