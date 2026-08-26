PAN plantea reformas para castigar a políticos vinculados con el crimen organizado

Los diputados federales de Acción Nacional definieron su agenda para el tercer y último año legislativo, a iniciar el próximo 1 de septiembre, en Baja California, donde el dirigente del partido, Jorge Romero, dijo que defenderán el derecho a la información y a la libertad de prensa que se pretende limitar con iniciativas del gobierno.

El líder de los panistas definió, en conferencia de prensa, que las propuestas parlamentarias de la bancada en San Lázaro estarán articuladas por la plataforma partidista que se denomina “Soluciones para México”, en materia de seguridad, economía y salud.

Romero sostuvo que Acción Nacional seguirá denunciando “los atropellos que comete todos los días el gobierno del oficialismo, como el intento de controlar lo que se difunde en los medios de comunicación bajo el argumento falaz del derecho de las audiencias”.

El coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, anunció que es prioridad de la agenda de los diputados insistir en reformas que incorporen sanciones más duras contra narcopolíticos que se vinculan al crimen organizado y lo protegen. “Cárcel para los que mienten diciéndole a la gente que les van a servir y se dedican a servirles a sus patrones del crimen”, dijo.

La plenaria de los trabajos preparatorios para el siguiente periodo ordinario de sesiones contó con la participación del jefe de los senadores panistas, Ricardo Anaya, quien confió en que su partido ganará las elecciones a gobernador en Baja California Sur en 2027.

La reunión de este miércoles estuvo marcada por porras de los diputados a su compañero de la entidad, Francisco Pelayo, a quien ya se le perfila como el eventual precandidato del PAN a la gubernatura.