Ariadna Montiel destaca espíritu de lucha y capacidad de Santiago Nieto en Querétaro

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, destacó el “espíritu de lucha y capacidad” de Santiago Nieto Castillo al anunciarlo como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

A través de una publicación en redes sociales, Montiel señaló que “el pueblo de Querétaro decidió” que Nieto Castillo asuma esta responsabilidad y afirmó que, con su participación, trabajarán para fortalecer la transformación en la entidad.

El nombramiento coloca a Santiago Nieto como uno de los principales perfiles de Morena para encabezar la estrategia del partido en Querétaro rumbo a la elección de 2027, cuando estará en juego la gubernatura del estado.

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Nieto Castillo cuenta con una trayectoria en el servicio público vinculada con temas de justicia, combate a la corrupción e inteligencia financiera. Entre otros cargos, encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera y anteriormente ocupó responsabilidades en instituciones electorales y judiciales.

La designación también implica el reto de fortalecer la estructura territorial de Morena y mantener la unidad entre los distintos grupos que participaron en el proceso interno para definir al coordinador estatal. El objetivo será consolidar el proyecto del partido en los municipios de Querétaro.