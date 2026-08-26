Morena designa a Santiago Nieto para liderar la 4T en Querétaro

Morena designó este miércoles a Santiago Nieto Castillo como coordinador de los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía en Querétaro, con lo que se perfila como una de las figuras del partido para la contienda por la gubernatura en 2027.

El nombramiento forma parte de la segunda etapa de definiciones del partido para los estados que renovarán la gubernatura en las elecciones de 2027. El anuncio fue realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México por Ariadna Montiel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones.

El nombramiento tiene un objetivo consolidar el "segundo piso" de la Cuarta Transformación y brindar respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manteniendo como eje central los principios del partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Tras rendir protesta, Santiago Nieto Castillo emitió un mensaje enfocado en la esperanza y la equidad social. Aseguró que el estado necesita una profunda transformación política y social.

Santiago Nieto asume el compromiso como Coordinador de la 4T en Querétaro de cara al 2027. Karina Tejada

"Querétaro merece un nuevo rumbo, merece que la transformación llegue a las tierras de los 18 municipios del estado", dijo y aseguró que transformar la entidad significa "devolverle al pueblo la voz, la dignidad y el lugar que le corresponde".

"No puede haber prosperidad si la prosperidad no se comparte entre todas y todos", agregó

¿Quién es Santiago Nieto Castillo? Perfil y trayectoria

Santiago Nieto Castillo cuenta con un amplio historial en el sector público y académico. Es Licenciado y Doctor en Derecho. Académico a nivel posgrado en la UNAM y la Universidad Panamericana, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II).

En el sector público destacó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde impulsó el bloqueo de cuentas y persiguió operaciones de lavado de dinero vinculadas al huachicol, delincuencia organizada y desvíos de exfuncionarios.

Además, fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y Magistrado Electoral Regional.

El extitular de la UIF agradeció el respaldo del partido y llamó a la unidad del movimiento obradorista en el estado. Karina Tejada

También se desempeñó como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones hicieron un llamado a la militancia para cerrar filas. El objetivo es priorizar la unidad y responsabilidad por encima de los intereses personales, manteniendo al pueblo en el centro de la acción política.