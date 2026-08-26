"Es una simulación": PAN exige que  Inzunza pida licencia tras salir de la bancada de Morena

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados criticó la decisión de Morena de permitir que el senador Enrique Inzunza se separe de su grupo parlamentario, sin pedir licencia al cargo, al considerar que la medida no representa un deslinde real y sólo busca contener el costo político de los señalamientos que pesan sobre el legislador.

“Es una simulación”, afirmó Federico Döring.

El vocero del grupo parlamentario blanquiazul sostuvo que, en lugar de facilitar su salida de la bancada guinda, la presidenta Claudia Sheinbaum debería promover que el senador solicite licencia para enfrentar los señalamientos en su contra.

“¿Creen que con separarlo de la bancada ya con eso van a poder eludir su responsabilidad?”, cuestionó.

Döring sostuvo que la medida permite a Inzunza mantener su posición en el Senado, mientras Morena intenta marcar distancia únicamente en términos parlamentarios.

Agregó que dejar las siglas de Morena, pero conservar el cargo de senador, y con ello el fuero y la posibilidad de continuar cobrando sus percepciones, no equivale a una separación de responsabilidades.

En tanto, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, sostuvo que la sociedad no olvidará los señalamientos que vinculan a integrantes de la llamada Cuarta Transformación con el crimen organizado.

“Podrán tratar de engañarse ellos mismos creyendo que limpian con eso la imagen de su narcopartido”, afirmó, al advertir que la separación de Inzunza de la bancada no borra su relación política con Morena ni los cuestionamientos que existen en su contra.

Desde el ámbito local, la diputada de Acción Nacional en la Ciudad de México, Laura Álvarez, consideró que el hecho de que Inzunza no haya solicitado licencia evidencia, a su juicio, que el deslinde de Morena es insuficiente.

“Es una tristeza y pobreza que al senador Inzunza ni siquiera lograron que pidiera licencia como senador y lo estaremos viendo cínica y desfachatadamente en el próximo periodo de sesiones gozando de la impunidad del bienestar”, señaló.

Álvarez Soto agregó que, en los hechos, Inzunza recibió un trato distinto al del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al limitarse a separarse del grupo parlamentario de Morena, sin renunciar a su militancia partidista.

Inzunza fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad.