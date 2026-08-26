Enrique Inzunza deja bancada de Morena; será senador independiente en medio de la polémica

El senador Enrique Inzunza Cazárez renunció al grupo parlamentario de Morena, pero rechazó pedir licencia a su cargo, por lo que continúa con fuero e inmunidad procesal, a fin de no ser detenido a causa de la solicitud de extradición de Estados Unidos.

“Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras, que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores. Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal.

“En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mi deberes”, apuntó en una carta pública.

En su edición impresa de este este miércoles, Excélsior reveló que el senador Inzunza iba a ser declarado senador sin grupo parlamentario, porque su permanencia en la bancada de Morena es insostenible; con esa decisión, el sinaloense pierde la presidencia dela Comisión de Estudios Legislativos y todas las posiciones de poder interno que obtuvo como parte de la bancada.

El senador Enrique Inzunza no se ha presentando en el Senado desde hace cuatro meses. Especial

Desde el 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos señaló al senador Enrique Inzunza Cázares de ser parte del cártel de Sinaloa, y desde ese día no ha sido visto en las instalaciones del Senado, pero el próximo lunes, a las 17:00 horas, tendrá que ser parte del pleno que elegirá al nuevo presidente del Senado.

En cuatro meses, el senador no asistió a una sola sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la cual forma parte como senador titular, y solo en una ocasión, el 25 de junio, se conectó vía streaming para participar en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado.

El 29 de abril pasado, Enrique Inzunza Cázares salió repentinamente del Senado al enterarse de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra él y nueve funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por presunta colusión con el cártel de Sinaloa.

Aunque no se ha presentando al Senado, Enrique Inzunza ha seguido cobrando su salario como legislador. Foto: Especial.

Si se considera que obtiene un salario como senador de 132 mil 900 pesos al mes por concepto de dieta oficial, en cuatro meses de ausencia ha obtenido recursos por 531 mil 600 pesos a través de cheques a su nombre.

Sus honorarios los cobra a través de cheques en papel, autorizados por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, en virtud de que sus cuentas bancarias están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a raíz de la investigación por narcotráfico que pesa en su contra.

El Senado argumenta que no existe un impedimento legal, ni una resolución judicial firme que retire sus derechos o fuero para suspender la entrega de su remuneración, incluso cuando no se haya presentado en el Senado.