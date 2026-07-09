Ignacio Mier: A quienes se destapan, luego les da pulmonía

Quienes “se destapan luego les da pulmonía”, aseguró el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, quien reiteró que será en agosto cuando el oficialismo decida quién presidirá el Senado el próximo año legislativo, pero aclaró que los senadores interesados pueden buscar desde ahora respaldos de sus compañeros.

"Cuando tengamos la plenaria del grupo parlamentario, construiremos los consensos. Eso no quiere decir que no puedan expresar abiertamente quienes aspiran, pues lo que hace un político es política, un senador aspira a ser presidente y yo creo que eso lo debo de respetar. Sería verdaderamente ingenuo no pensar que tienen aspiraciones, pero también ya les dije, a los que se destapan luego les da pulmonía", precisó en entrevista.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que Gerardo Fernández pueda volver a presidir el Senado, Ignacio Mier respondió que “no, yo creo que somos, es un grupo de 67 por parte del Grupo Parlamentario de Morena, también tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados.

"Aun cuando no les corresponda, creo que, por urbanidad política, por inteligencia política y por reciprocidad con quienes nos han acompañado en toda la agenda legislativa con su participación y con su voto, sobre todo, yo tengo que platicar con ellos, de tal manera que tengamos a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado de la República. Entonces se requieren varias cualidades, todos mis compañeros y compañeras las tienen, pero vamos a tomar la mejor decisión con inteligencia, con prudencia, en el momento que se celebre nuestra reunión preparatoria, que será hasta el mes de agosto", explicó.

En tanto, el senador mexiquense, Higinio Martínez, confirmó que envió una carta a cada uno de sus compañeros de Morena para solicitar su apoyo en su interés de presidir el Senado y hasta el momento dos de ellos le han respondido que quieren dialogar con él. En entrevista, Higinio Martínez dejó en claro que la presidencia del Senado debe ser presidida por un compañero senador que no haya ocupado esa posición anteriormente.

Por su parte, el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró un honor que su nombre sea mencionado como posible presidente del Senado, pero consideró que se tiene que ser realista y la decisión de quién será el sucesor de Laura Itzel Castillo será de Morena, que es la mayoría en el Senado. E Ignacio Mier vio bien la inclusión del senador Ramírez Marín.

"Yo quiero decirles yo así me comprometí, yo llegué producto de un proceso de elección, se logró construir el consenso y creo que mi obligación, además es mi convicción siempre, que los que encabecen las presidencias, tanto de comisiones como en este caso la presidencia superior que es de la Mesa Directiva, sea producto del acuerdo, del consenso y de un proceso transparente y democrático. Por eso celebro las expresiones, incluida la del senador Ramírez Marín", afirmó.