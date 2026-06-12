Higinio Martínez se apunta para dirigir Senado; Morena abre proceso de sucesión

A dos meses de someter la decisión al voto de la bancada, Morena abrió el proceso sucesorio en la presidencia del Senado y el mexiquense Higinio Martínez se convirtió en el primero en levantar la mano para ocupar la posición que dejará vacante Laura Itzel Castillo.

En entrevista, Higinio Martínez confió en que la bancada respete la alternancia de género que se ha aplicado a la presidencia del Senado.

Esta es la segunda ocasión en cuatro años que Higinio Martínez apuesta por presidir el Senado, pues en 2022, a sólo unas horas de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado, entonces encabezado por Ricardo Monreal, decidiera a su candidato a presidir la Mesa Directiva, Martínez se inscribió para debilitar a Alejandro Armenta, quien ese año fue candidato de Monreal.

La historia del primer intento de Martínez por presidir esa Cámara se enmarca en un contexto de división entre grupos de poder morenista en el 2022, pues se hizo pública sólo unas horas antes de que cuatro secretarios de Estado dejaran plantada a la bancada de Morena de la LXV Legislatura, como una estrategia para debilitar el liderazgo de Ricardo Monreal, quien entonces se había distanciado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 31 de agosto de 2022, la bancada morenista en el Senado tenía cuatro candidatos a presidir el Senado: Alejandro Armenta, respaldado por Ricardo Monreal; Higinio Martínez, José Narro y Gabriel García, quienes se decían respaldados por el morenismo capitalino.

Narro declinó en favor de Higinio Martínez y Gabriel García lo hizo en favor de los tres restantes. Así, los entonces senadores morenistas sólo eligieron entre dos: Armenta y Martínez.

Fue única vez que ese proceso interno de Morena fue totalmente público. Al final, la mayoría respaldó a Alejandro Armenta, con 36 votos, mientras 28 apoyaron a Higinio Martínez.

En su momento, dentro del partido, el triunfo de Armenta se consideró un triunfo irrefutable de Ricardo Monreal frente al grupo de hegemonía morenista, entre ellos, secretarios de Estado, quienes intentaron minar su influencia dentro del Senado, pero no pudieron.

Ahora, cuatro años después de ese momento, Martínez intentará nuevamente ser presidente del Senado, pero ahora con una composición diferente en la bancada, donde la mayoría tiene aún simpatías firmes por el excoordinador Adán Augusto López Hernández; mientras que la otra parte cierra filas con el actual coordinador, Ignacio Mier.

Martínez cuenta con el respaldo de ciertos senadores que llegaron vía elección directa en sus estados, quienes lo impulsaron como vicecoordinador cuando llegó Ignacio Mier.

Esto porque consideran que el reparto del poder en el interior del Senado se distribuye entre los cercanos a la cúpula de la bancada y principalmente en favor de plurinominales, incluso de recién llegados a Morena, como los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera; la expriista Cynthia López Castro y el expanista Miguel Ángel Yunes, y no entre los morenistas de arraigo, de acuerdo con información recabada entre senadores morenistas.

*mcam