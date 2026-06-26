Herederos de la ‘Marea Rosa’ recurrirán al TEPJF para defender identidad de Somos México

Resultado de la marea rosa de 2024, Somos México logró convertirse en partido político, pero su primera batalla será defender el uso del color que le dio origen y el nombre, emblemas impugnados por la mayoría de los consejeros del INE.

De manera que el festejo al que llamó su dirigente Guadalupe Acosta Naranjo para el próximo domingo, en el Monumento a la Revolución, estará acompañado de la exigencia de mantener la identidad que les permitió reunir el respaldo para ser parte de la boleta de 2027.

Y es que, si bien los 11 integrantes del árbitro electoral respaldaron la creación de este nuevo jugador, seis avalaron también el señalamiento de que no puede incluir a México en su nombre y que el rosa de su emblema es un color que ya utilizan dos partidos locales.

“Al darnos el registro, el INE tomó una resolución absolutamente ilegal: pretender que Somos México no use el nombre que nosotros escogimos y presentamos ante la autoridad, y lo cambiemos. Hace 18 meses le notificamos la denominación, el emblema y los colores con los que Somos México se iba a identificar y hace 18 meses nos los autorizaron”, recriminó Acosta Naranjo.

“Somos más los que queremos a México. ¡Quieren quitarnos el nombre! ¡Están locos! Somos México. No nos pueden quitar nada, no nos lo van a quitar”, declaró el dirigente, al anunciar que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir el condicionamiento del INE.

Acosta Naranjo, exdirigente del extinto PRD, se encuentra al frente de un equipo en el que también destacan Cecilia Soto, candidata a la presidencia del PT en 1994; y Emilio Álvarez Icaza, exsenador y exombudsperson de la CDMX, quienes se han autoimpuesto la regla de que no serán candidatos a ningún cargo.

En Somos México están conscientes de que el principal desafío es confirmar el registro en las urnas, consiguiendo al menos el 3% de la votación nacional que la legislación electoral exige y que tendrán que disputarle a la oposición ya consolidada.

“Es momento de separar a la delincuencia del poder público y de que el pueblo de México recupere sus libertades”, plantea Acosta Naranjo, al enfatizar que este proyecto tiene como objetivo principal la recuperación de la democracia, las libertades, el Estado de Derecho y la división de poderes.

Y es que este nuevo partido parte del diagnóstico de que los logos de oposición existentes agotaron sus posibilidades de afrontar a Morena.