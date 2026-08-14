“No es un expediente judicial”: Ignacio Mier pide "cabeza fría" a López Beltrán tras retiro de visa

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la cancelación de una visa por el gobierno de Estados Unidos no significa que conlleve inmediatamente la apertura de un expediente judicial para el afectado.

Al referirse a la cancelación del documento al ex secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, Mier Velazco le pidió prudencia al referirse a ese hecho.

“No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial.

“Cabeza fría, rigor normativo y defensa firme de la soberanía”, pidió Mier Velazco a López Beltrán.

Señaló que la cancelación de la visa sirve para alimentar el discurso en contra de la clase política vinculada al gobierno y sirve para quienes crean “circos mediáticos”.

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante Estados Unidos, queriendo expiar sus culpas”, comentó.

La víspera, López Beltrán informó a través de sus redes sociales que recibió una comunicación en la que le notificaron la cancelación de su visa estadounidense. Ante la decisión, dio a conocer que escribió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el documento, fechado en Teapa, Tabasco, López Beltrán señala a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia. Afirmó que ambos ordenaron retirarle el permiso para ingresar a Estados Unidos.

En su carta, Andrés Manuel López Beltrán calificó la cancelación de su visa como una decisión de carácter “político”, “politiquero” y “propagandístico”. Además, aseguró que no existe una razón que, desde su perspectiva, justifique la medida.

También sostuvo que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra relacionadas con algún acto “inmoral o delictivo”.