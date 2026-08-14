Morena rechaza cancelación de visa a López Beltrán y defiende soberanía nacional

Morena rechazó la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y sostuvo que el uso de instrumentos migratorios contra personas políticamente expuestas puede constituir un mecanismo de injerencia política.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afirmó que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que corresponde exclusivamente a su ciudadanía decidir, mediante las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo de la nación.

Morena señaló que, como indicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye por sí misma una prueba de la comisión de algún delito o irregularidad.

El partido consideró que la medida representa un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden la soberanía de México.

Sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero rechazó cualquier intento de subordinación o presión externa para incidir en la percepción o en la defensa de un proyecto político.

Morena llamó a su militancia y a la ciudadanía a informarse y a no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan a las instituciones mexicanas ni al debate político nacional.

Asimismo, acusó a quienes, desde México, recurren al extranjero para buscar presiones o sanciones contra sus adversarios políticos de intentar evadir las responsabilidades que, de acuerdo con el partido, deben enfrentar ante las instituciones nacionales por sus actos de corrupción.