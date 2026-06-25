Nacen dos nuevos partidos en México; ambos tendrán que cambiar sus nombres

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los registros de los ahora nuevos partidos Somos México, aunque tendrá que cambiar de nombre, y de Construyendo Sociedad de Paz, y niegan el registro por irregularidades graves a México Tiene Vida y Qué siga la Democracia.

Lo anterior luego de una discusión de varias horas, en donde las consejeras Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez argumentaron que por rebasar más del 20% de irregularidades en sus reportes de fiscalización y por inconsistencias en sus afiliaciones las dos últimas no podrían obtener su registro.

Durante las posturas la presidenta Guadalupe Taddei aseguró que “la decisión que hoy nos corresponde no es política, no se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana. Si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatía, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es 1 solo, el cumplimiento de la constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”.

Taddei Zavala subrayó que “México necesita fuerzas, políticas que contribuyan a procesar las diferencias por la vía institucional, que escuchen a la ciudadanía, que privilegien el debate público informado y que actúen con responsabilidad frente a los desafíos del país. Esta es una exigencia para los partidos existentes y también para que el hoy, quienes hoy aspiran a integrarse a este sistema”.