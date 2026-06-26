Apenas nació y nuevo partido dice que postulará candidatos a 17 gubernaturas

Superar el estigma de que son un satélite de Morena es uno de los principales desafíos de PAZ, el nuevo partido que recupera las bases y los liderazgos de los extintos PES y Encuentro Solidario.

La organización que este jueves consiguió el respaldo del Consejo General del INE para ser parte de la boleta electoral de 2027 es dirigida por Hugo Andrés Flores Mata, hijo del aún diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes. “Él es nuestro líder moral, con él empezó hace 25 este sueño; él hoy tiene un cargo y tendrá que seguir con ese cargo, pero por lo pronto el partido sigue construyendo con miles de mexicanos”, expuso.

Flores Mata reivindicó los esfuerzos de su padre de haber construido esta organización con ciudadanos de a pie que quieran impulsar un país reconciliado y en armonía, a través de un partido que, remarcó, promueva la pacificación de México.

La ambivalencia en torno al rol que jugará en la campaña electoral que viene el legislador y fundador del Partido Encuentro Social (PES) y de Encuentro Solidario (ES) también se presenta con respecto a la relación con el gobierno federal y su partido.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes se alió en 2018 a la coalición de Andrés Manuel López Obrador y aunque ahora los voceros del PAZ aseguran que el próximo año dejarán en claro que no son un satélite de Morena, en el proyecto original aspiraban que el nombre del partido fuera el de las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, a petición de la mandataria y mediante un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron obligados a desistir del nombre CSP que, alegaban, correspondía coincidentemente con la denominación partidista que buscaban registrar de Construyendo Sociedades de Paz.

En conferencia de prensa este viernes, Hugo Andrés Flores Mata, quien encabezó las asambleas para la formación del partido; la dirigente nacional Alejandrina Moreno; Armando González Escoto, representante legal de PAZ; Nancy Toraz y Gonzalo Valladares, voceros en Edomex y Veracruz, respectivamente, defendieron la coyuntura de 2018 y la alianza con Morena como el momento en que las bases y la dirigencia del PES atendieron el reclamo de la sociedad de avanzar hacia un cambio de régimen.

Explicaron que ahora resulta fundamental responder a la exigencia social de seguridad y paz y de afrontar la impunidad.

“Respecto a la etiqueta de partido satélite, debe quedar totalmente descartada: tenemos una larga historia que se remonta a antes de Morena. Y en el territorio, en la campaña, se verá que somos una fuerza que tiene un proyecto particular, propio y que es el que vamos a sostener”, definió Alejandrina Moreno.

Cuestionados respecto a si tienen la capacidad de postular candidatos a las gubernaturas y alcaldías que se disputarán en 2027, la dirigente nacional respondió: “Estamos formalizando nuevamente nuestro registro, pero territorialmente tenemos representación en los 32 estados y en los 300 distritos; en ese sentido, no tenemos ningún problema para encontrar los candidatos de las 17 gubernaturas y las 300 diputaciones; para todos los cargos estamos preparados”.