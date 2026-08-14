“Lo que viene les va a encantar”: Landau tras revocación de visa a López Beltrán

Sin responder directamente a la molestia de Andrés Manuel López Beltrán por el retiro de su visa, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó en redes sociales que lo que viene a continuación “les va a encantar”.

“¿Están disfrutando del espectáculo? Rellenen sus palomitas de maíz porque lo que viene a continuación les va a encantar”, publicó el subsecretario.

El texto estaba encima de una ilustración en la que Landau aparece sentado sobre un sillón de oficina.

A un comentario de un usuario en su mensaje, Landau respondió que las visas se revocan sin dar aviso previo, por lo que se sobreentendió que la publicación se refería a Andrés Manuel López Beltrán.

López Beltrán, quien busca ser candidato a diputado por Tabasco, informó la víspera que Estados Unidos le había cancelado su visa de visitante.

El aspirante respondió con una carta que envió directamente al presidente Trump, a quien, en su texto, criticó de que miembros de su gabinete operaban por cuenta propia sin que el mandatario se enterara.

López Beltrán criticó tanto al secretario de Estado, Marco Rubio, como a Landau, a quien se refirió como “quita-visas”, y llamó a la revocación de su visa de visitante una medida “hitleriana”.