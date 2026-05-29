Quieren “pulverizar” a los candidatos independientes: diputado Bautista Tafolla

Las reformas electorales en Michoacán buscan “pulverizar completamente” a todos los candidatos independientes mediante las nuevas restricciones, como las de prohibir la portación de logos o imágenes que sirvan para identificarlos.

Así lo denunció Carlos Bautista, diputado local por Michoacán y también defensor del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán, quien apuntó que estas modificaciones son “una serie de ataques hacia nosotros”.

“Hay unos puntos que nos afectan directamente, que es la libre asociación, usar -por ejemplo- un símbolo, no podemos reunirnos entre nosotros. Entonces nos quieren pulverizar completamente para crear una dependencia nada más o que exista la única vía de los partidos políticos”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el legislador explicó que hasta el momento no han querido formalizar al Movimiento del Sombrero como un partido político, mientras que los mismos tiempos electorales no se los permiten. Por ello y al quedarse de forma independiente, estas nuevas restricciones afectarían directamente a su grupo.

“No se dan cuenta que es un ataque para todos los ciudadanos que no coincidan con los ideales o la forma que llevar las cosas de un partido político. ¿Por qué genera gran relevancia? Porqué nada más se está aplicando en Michoacán y no en toda la República. Entonces es un mensaje directamente para nosotros”.

Para aquellas candidaturas independientes, detalló el diputado, “pretenden que compitamos completamente aislados, que no tengamos ninguna coordinación”. Y es que, dijo, incluso usar diferentes tipos de sombreros podría ser vinculatorio y pretexto para quitarles la nominación ante el Instituto Electoral de Michoacán o ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En caso de que estas reformas sean finalmente aprobadas, Bautista Tafolla adelantó que el Movimiento de Sombrero agotará todas las instancias legales para echarlas para atrás.

“Estoy segurísimo que la presidenta de la República está completamente en desacuerdo porque esto es atentar contra la ciudadanía, contra la libre expresión; y no sé en qué momento se le salió de control al gobierno federal. Yo espero que esto no vuelva a pasar en ningún estado, y nosotros vamos a recurrir a todas las instancias legales y agotar todos los mecanismos”.

Carlos Bautista consideró también que el Movimiento del Sombrero no han buscado convertirse en partido político al considerar que ese dinero debería estar destinado a las necesidades de la sociedad, “debería aplicar en otras cosas, como en hospitales, escuelas”; sin embargo, las reformas los orillan a buscar este tipo de opciones, aunque para ellos sería totalmente descartable.

“No, yo creo que es algo que no tenemos en la cabeza. No es nada contra los partidos políticos; yo coincido con los ideales de muchos pero no coincido en que antepongan a los partidos políticos pisoteando a las personas, porque nosotros anteponemos nuestra seguridad a favor de la ciudadanía, ya lo vieron con la vida de Carlos Manzo”.

Respecto a que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busque la candidatura al gobierno de Michoacán, dijo Bautista “es lo que todos quisiéramos, yo espero que así sea y vamos a luchar porque así sea”.