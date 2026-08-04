FSTSE y Gobierno de México ratifican agenda de unidad y defensa de los derechos laborales

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, encabezó una reunión de trabajo con dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Durante el encuentro se destacó la agenda de colaboración institucional y la preservación de las conquistas gremiales.

La funcionaria subrayó la importancia de que exista unidad entre sus dirigencias y el diálogo que mantiene con el Gobierno de México. "Hoy dialogamos sobre la importancia de que exista unidad entre sus dirigencias, la buena relación que mantiene con el Gobierno de México, así como la defensa que realiza de los derechos laborales", puntualizo Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, Marco Antonio García Ayala, presidente de la FSTSE, resaltó el fortalecimiento de la relación laboral con el Gobierno de México en favor de la estabilidad y los derechos de la fuerza de trabajo del sector público.

Durante la jornada, la representación sindical subrayó el compromiso compartido de consolidar la cohesión interna dentro del movimiento de trabajadores.

Como parte de la agenda oficial, las autoridades e invitados participaron en la inauguración del Salón de Presidentes de la FSTSE, un espacio representativo donde las organizaciones afiliadas rindieron homenaje a la memoria y obra institucional del exdirigente Joel Ayala Almeida.

Con este acto, la dirigencia ratificó la continuidad de su legado histórico y el compromiso de seguir respaldando las demandas legítimas de los trabajadores al servicio del Estado en un marco de respeto mutuo e interlocución constante.