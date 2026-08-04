Ariadna Montiel acusa a Alejandro Moreno de mentir y anuncia nueva queja de Morena ante el INE

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de basar su estrategia política en "mentiras" y en la difamación contra el movimiento guinda, al tiempo que informó que la representación de Morena presentó una nueva queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas violaciones a la legislación electoral.

Montiel sostuvo que el líder priista continúa difundiendo información falsa pese a que el INE ya le ordenó retirar cinco publicaciones de redes sociales en las que, afirmó, realizó imputaciones sin sustento contra Morena.

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"El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se basa siempre en las mentiras y difamar a nuestro Movimiento, pero nadie le hace caso", declaró.

La presidenta nacional de Morena señaló que las medidas cautelares emitidas por el órgano electoral obligaron al dirigente priista a eliminar cinco publicaciones, aunque aseguró que éste ha continuado incurriendo en conductas que, a juicio del partido, infringen la ley.

"El INE le dictó medidas cautelares para bajar cinco publicaciones donde hay imputaciones falsas hacia nuestro Movimiento, pero sigue infringiendo la ley", afirmó.

Ante ello, informó que la representación jurídica de Morena promovió una nueva denuncia contra el PRI para que las autoridades electorales revisen las presuntas irregularidades.

"La representación de Morena presentó una nueva queja contra el PRI. Nosotros no vamos a dejar de defender a Morena y la verdad", expresó.

Montiel también sostuvo que Alejandro Moreno actúa en su calidad de dirigente partidista y no como integrante del Senado de la República.

"Lo hace desde su figura de presidente de partido y no de senador de la República", señaló.

Finalmente, la líder morenista acusó al PRI de mantener una conducta reiterada de incumplimiento de la ley y de difundir información falsa como parte de su estrategia política.

"El PRI siempre se ha brincado la ley. El PRI miente permanentemente", concluyó.