Declaran Polo de Desarrollo de Economía Circular en Quintana Roo para impulsar la economía

El Gobierno Federal declaró oficialmente la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en Quintana Roo, una medida estratégica diseñada para impulsar la diversificación de la actividad económica en la entidad, históricamente concentrada en la industria turística.

La iniciativa tiene el propósito de abrir paso a la atracción de inversiones para la transformación industrial. Contempla el aprovechamiento e industrialización de residuos de construcción, plásticos y sargazo para convertirlos en materias primas reutilizables a través de procesos de reciclaje.

Esta acción gubernamental fue respaldada por el Partido Verde Ecologista de México, instituto que destacó el potencial del proyecto para generar beneficios sociales, ambientales y financieros.

La agrupación política subrayó que la valorización de materiales de desecho se traducirá en una fuente directa de ingresos y en nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, especialmente en aquellas regiones que enfrentan severas limitaciones económicas.

Asimismo, la representación partidista recordó que esta iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Ley General de Economía Circular, un ordenamiento legal impulsado por su bancada y aprobado a inicios de este año con el objetivo de dotar de herramientas jurídicas al desarrollo regional.

En el caso del Caribe mexicano, la normativa respaldará el procesamiento masivo del sargazo, un fenómeno natural atípico que arribaba a las costas de la entidad representando uno de los desafíos ambientales y económicos de mayor urgencia para las autoridades y pobladores locales.

Finalmente, el Partido Verde enfatizó que la economía circular es un mecanismo clave para afianzar proyectos productivos sostenibles que aprovechen las características y recursos propios de cada zona del país. Al incentivar el uso de insumos locales como el sargazo, la entidad podrá consolidar su autonomía económica, reducir la dependencia a insumos externos y fortalecer la estructura productiva regional a largo plazo.