Sonora encabeza el crecimiento de las actividades primarias en el norte del país

Las actividades primarias en Sonora alcanzaron un crecimiento anual del 12.6 por ciento durante el primer trimestre de 2026, un resultado que posiciona a la entidad en el primer lugar en este indicador entre los estados de la región norte de México.

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, destacó que estas cifras, fundamentadas en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son reflejo del respaldo directo brindado al sector por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del trabajo coordinado con los productores locales.

El desempeño del sector agropecuario, que engloba la agricultura, cría y manejo de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, consolida una tendencia ascendente en la entidad.

Los indicadores oficiales muestran un avance constante tras registrar un incremento del 1.4 por ciento en el tercer trimestre de 2025 y alcanzar un 9.0 por ciento en el cuarto trimestre del mismo año, previo a llegar al 12.6 por ciento en el inicio de 2026.

Las autoridades atribuyen esta dinámica a la implementación de programas gubernamentales orientados al financiamiento, el desarrollo de obras hidroagrícolas y el fortalecimiento de la productividad operacional en los campos de la región.

"Estamos construyendo un Sonora con mayor capacidad productiva, más oportunidades de inversión y mejores empleos para las familias", sostuvo el mandatario, quien enfatizó la búsqueda de consolidar a la entidad como una potencia agroalimentaria.

El Ejecutivo estatal prevé un repunte aún mayor en los indicadores económicos del sector para la segunda mitad del año, impulsado por la reapertura de las exportaciones ganaderas a través del cruce fronterizo de Agua Prieta, programada para el próximo 24 de agosto.

Con este paso, Sonora se convertirá en la primera entidad del país en reactivar dicha actividad comercial con el mercado internacional, afianzando la competitividad de las familias dedicadas al campo.