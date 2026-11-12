INE imponía bases de licitaciones en los estados; señalan a corporativo Zeg

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, denunció que en mayo de 2023, durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), recibió presiones para favorecer a una empresa en el suministro de materiales electorales para los comicios locales de 2024.

Cuando entra la expresidenta, no compartíamos criterios del servicio público en mayo, que es la primera vez que me ofrecen favorecer a esta empresa y que yo me mantengo en la postura que no. Me inician un procedimiento de remoción, pero lo curioso del caso es que me ponían dos resolutivos: o te removemos o te favorecemos, pero si te favorecemos sigue siendo la misma condición”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, señaló que le solicitaron favorecer directamente al Corporativo Zeg y, posteriormente, permitir que sus representantes intervinieran en la elaboración de las bases de licitación. Ante su negativa, aseguró que se inició un procedimiento de remoción en su contra y que incluso le advirtieron que sería presentado semanalmente si no se iba.

Presiones para favorecer al Corporativo Zeg

“Originalmente me pidieron que yo favoreciera al Grupo Zeg, me dan una carpeta, me dan la información. Como les dije que iban a tener la misma oportunidad que todas las demás empresas, continúa la presión, vienen a Campeche a pedirme: ‘bueno, si tú insistes en que sea licitación, permítenos darte las bases que tú publicarías’. Les dije que no, que las bases se aprueban por el Consejo General del instituto local”.

La exfuncionaria electoral afirmó que anteriormente intentó denunciar los hechos ante el Órgano Interno de Control del organismo, pero no contaba con grabaciones, fotografías o videos que respaldaran su testimonio. Ahora manifestó su disposición a proporcionar nombres y detalles ante la Auditoría Superior de la Federación.

“En alguna ocasión intenté denunciar; fui a platicar con el entonces contralor, pero yo sólo tenía mi testimonio; él me preguntó que si yo tenía fotos, videos, audios, y le comenté que no, y justo ahora me atreví a hablar porque ya es imposible negarlo, y como ya no es sólo lo que yo digo, sino lo que ya salió a la luz”.

Suárez Améndola aclara que Taddei no hizo la petición directamente

También aclaró que la exconsejera Guadalupe Taddei nunca le solicitó directamente favorecer a la empresa, aunque aseguró que sostuvo dos encuentros con ella y que recibió mensajes y llamadas de personas que decían pertenecer a la presidencia del INE.

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