Más renuncias del clan Taddei; nuera de expresidenta del INE deja cargo en Sonora

Aunque las autoridades federales y estatales han negado la existencia del llamado clan Taddei, las renuncias de los familiares de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, a sus cargos públicos, están revelando que sí estaban enquistados en las administraciones morenistas.

La noche del miércoles el gobierno de Sonora reveló que presentó su renuncia el hijo de Guadalupe Taddei, Luis Rogelio Piñeda Taddei. Como secretario particular del mandatario Alfonso Durazo Montaño, percibía un sueldo superior a 138 mil pesos mensuales. Ayer trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas bancarias.

Este jueves también presentó su renuncia la cónyuge de Rogelio Piñeda Taddei, Delia Sugey Cruz, quien se desempeñaba como administradora en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estatal.

Además de las renuncias, este jueves trascendió que otra miembro del clan Taddei, la otra hija de Jorge Taddei, patriarca de la familia y quien fue delegado de la Secretaría del Bienestar. Ella habría sido beneficiada en contratos gubernamentales con recursos públicos.

Celeste Taddei quien fue diputada local por Morena, recibió por adjudicación directa de la Secretaría de la Mujer en Sonora. Los contratos con folio SEM-PAIBIM-25-01 y con número C-2025-00114942, que establecen que la dependencia encabezada por Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz pagó a Taddei Arriola un total de 210 mil pesos, incluidos 28 mil 965.52 pesos de IVA.

El servicio, según el documento, tuvo una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. Entre las obligaciones de Celeste Taddei se encontraba el coordinar un equipo operativo y supervisar las actividades de una estrategia de atención integral a la mujer.