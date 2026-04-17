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Exigen comparecencia del director de Pemex por derrame

Ante la confirmación de un derrame derivado de fallas operativas en instalaciones de Pemex, legisladores del PRI y MC exhortaron a la paraestatal a presentar un diagnóstico de daños ambientales y económicos

Por: Héctor Figueroa

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Víctor Rodríguez, director general de Pemex.Eduardo Jiménez Fernández.

Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano pidieron la comparecencia del  director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, ante el Senado por el derrame de hidrocarburos a causa de la fuga de un ducto del yacimiento de Cantarell en la Sonda de Campeche, el cual cumplió mes y medio.

La víspera, el director de Pemex anunció el cese de tres funcionarios de la paraestatal por haber negado la fuga, ocultar la información a sus superiores, y difundir que fuentes naturales provocaron la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México.

Los legisladores del PRI presentaron un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Rodríguez Padilla, y recriminaron negligencia por el desastre ecológico que afectó las costas de Campeche, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas y Texas.

La bancada priista advirtió que, desde el 13 de marzo de 2026, autoridades federales confirmaron la detección de hidrocarburos. Indicaron que el operativo de atención incluyó el despliegue de más de 2 mil 400 elementos, además de acciones de limpieza en playas, manglares y esteros.

Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizar investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, y a establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable.

Asimismo, solicitaron informes detallados en un plazo máximo de 15 días sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las medidas de contención, limpieza y remediación. También pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación a comunidades afectadas.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, recriminó la opacidad con la que actuó el gobierno federal en el derrame de hidrocarburos y llamó a que el director de Pemex dé una explicación sobre las repercusiones del problema medioambiental.

Lo volvieron a hacer: primero negaron el derrame en el Golfo, dijeron que pudo ser un buque o chapopoteras, y ahora reconocen que sí hubo fuga en instalaciones de Pemex.

La simulación y la opacidad no solo son irresponsables, son inaceptables frente a una crisis ambiental que afecta a comunidades y ecosistemas", indicó Castañeda.

El líder de la bancada naranja dijo que los funcionarios de Pemex, entre ellos, el director general, Víctor Rodríguez Padilla, deben comparecer en el Senado.

Exigimos que las autoridades comparezcan y den explicaciones claras sobre lo ocurrido", expuso Clemente Castañeda.

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