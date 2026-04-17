Exigen comparecencia del director de Pemex por derrame

Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano pidieron la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, ante el Senado por el derrame de hidrocarburos a causa de la fuga de un ducto del yacimiento de Cantarell en la Sonda de Campeche, el cual cumplió mes y medio.

La víspera, el director de Pemex anunció el cese de tres funcionarios de la paraestatal por haber negado la fuga, ocultar la información a sus superiores, y difundir que fuentes naturales provocaron la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México.

Los legisladores del PRI presentaron un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Rodríguez Padilla, y recriminaron negligencia por el desastre ecológico que afectó las costas de Campeche, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas y Texas.

La bancada priista advirtió que, desde el 13 de marzo de 2026, autoridades federales confirmaron la detección de hidrocarburos. Indicaron que el operativo de atención incluyó el despliegue de más de 2 mil 400 elementos, además de acciones de limpieza en playas, manglares y esteros.

Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizar investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, y a establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable.

Asimismo, solicitaron informes detallados en un plazo máximo de 15 días sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las medidas de contención, limpieza y remediación. También pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación a comunidades afectadas.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, recriminó la opacidad con la que actuó el gobierno federal en el derrame de hidrocarburos y llamó a que el director de Pemex dé una explicación sobre las repercusiones del problema medioambiental.

Lo volvieron a hacer: primero negaron el derrame en el Golfo, dijeron que pudo ser un buque o chapopoteras, y ahora reconocen que sí hubo fuga en instalaciones de Pemex.

La simulación y la opacidad no solo son irresponsables, son inaceptables frente a una crisis ambiental que afecta a comunidades y ecosistemas", indicó Castañeda.

El líder de la bancada naranja dijo que los funcionarios de Pemex, entre ellos, el director general, Víctor Rodríguez Padilla, deben comparecer en el Senado.