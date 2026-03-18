Exhortan a participar en segundo concurso nacional de dibujo infantil 2026 'Extiende tus brazos por México'
El objetivo del concurso es fortalecer la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre desde edades tempranas.
La Secretaría de Salud lanzó el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026 “Extiende tus brazos por México”, cuyas inscripciones concluyen el próximo 31 de marzo.
Dirigido a estudiantes de primaria, su objetivo es fortalecer la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre desde edades tempranas.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 27 de abril de 2026 en la Ciudad de México.
Los ganadores estatales recibirán un reconocimiento y un estuche de arte. Sus dibujos formarán parte del calendario del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) 2027. En tanto, el ganador nacional será acreedor, además, a una tableta.
Las bases completas del certamen se pueden consultar en www.gob.mx/cnts
¿Qué significa para ti donar sangre?
La dependencia federal explicó que el concurso, invita a reflexionar, a través del tema “¿Qué significa para ti donar sangre?”, promoviendo la educación en salud y la participación activa de la población infantil.
Para lo cual, los participantes deberán elaborar un dibujo original a mano en una hoja blanca tamaño carta, utilizando técnicas libres como lápiz, colores, acuarelas, acrílicos, crayones o gises.
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por representantes de las secretarías de Salud y Educación Pública, así como especialistas en el ámbito artístico, quienes considerarán criterios como creatividad, originalidad, técnica y apego a la temática.
Se seleccionará a una persona ganadora a nivel nacional y a 31 ganadoras o ganadores estatales. Los resultados se darán a conocer a través de la página web y redes sociales del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS).
RLO