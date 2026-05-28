Especialistas señalan “focos rojos” en reformas electorales recién aprobadas en Diputados

Especialistas electorales criticaron las tres reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en materia electoral, al considerar que atienden amenazas externas, pero dejan sin resolver problemas vinculados con la intervención del crimen organizado y la independencia de la justicia electoral.

El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, mencionó “tres focos rojos” sobre la reforma que permite anular elecciones por intromisión extranjera, al señalar que el Congreso evitó incluir como causal la intervención del crimen organizado.

“Se avala anular elecciones por intromisión extranjera, pero se evade anularlas por la intromisión interna del crimen organizado”, sostuvo.

Ugalde también criticó la creación de una comisión encargada de revisar antecedentes de aspirantes a cargos de elección popular, al considerar que la medida no enfrenta los mecanismos mediante los cuales grupos criminales influyen en los procesos electorales.

“No se hace nada para impedir que durante las campañas los grupos criminales movilicen votantes, secuestren candidatos, intimiden comunidades o intervengan en casillas”, advirtió.

Sin embargo, el exfuncionario consideró que el aspecto más preocupante de la reforma es la posibilidad de que las actuales magistraturas electorales puedan buscar permanecer en el cargo hasta 2033.

“De última hora se permite que magistrad@s electorales puedan reelegirse hasta 2033 —hasta 18 años en el cargo—, con la obvia intención de controlar al Tribunal Electoral”, afirmó.

Para Ugalde, se trata de “una reforma que mira hacia afuera para denunciar amenazas, pero cierra los ojos frente a la amenaza interna, inmediata y directa que ya captura elecciones: el crimen organizado”.

En el mismo sentido, el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, cuestionó la modificación que abre la puerta a la reelección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Asalto a la democracia”, escribió en redes sociales tras la aprobación de la reforma.

Espinosa acusó que algunas magistraturas electorales “se han entregado al poder por completo, a cambio de mantener su cargo”, y calificó la medida como un intento de prolongar su permanencia en el máximo órgano jurisdiccional electoral del país.

“Ojalá en el Senado se detenga este atraco”, expresó.

Las reformas aprobadas por los diputados aún deberán ser discutidas y votadas por el Senado de la República antes de entrar en vigor.